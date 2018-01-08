İdlib'de TSK Konvoyuna Hain Saldırı

Suriye'de gerginliği azaltma bölgesinde ateşkes gözlem görevini yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna roketatar saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Elde edilen bilgilere göre, Daret İzze ilçesi yakınalrında TSK konvoyunun geçişi sırasında düzenlenen roketatar saldırısında ölen ya da yaralanan askerimiz bulunmuyor. Roketatar mermilerinin konvoyun 30 metre yakınına düşdüğü bildirildi. Hain saldırının ardından TSK unsurları gerekli güvenlik tedbirlerini aldı.

Hatay ilinin karşısına denk düşen İdlib çevresi, 4-5 Mayıs 2017 tarihindeki Astana anlaşması gereğince gerginliği azaltma bölgesi olarak ilan edilmişti. Ateşkesin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran, 14-15 Eylül'deki turda da bölgenin sınırları üzerinde anlaşma sağlamıştı. Bölgede PYD/PKK unsurları zaman zaman Türk Silahlı Kuvvetleri gözlem gücüne taciz atışı atıyor, karşılığında misliyle karşılık alıyorlar.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA