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İçişleri Bakanlığı'ndan Halk Özel Harekat (HÖH) Açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan , bir süredir çeşitli yerlerde görülen ve kendilerine 'Halk Özel Harekat' adı veren oluşumla ilgili resmi açıklama geldi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan Halk Özel Harekat (HÖH) Açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan , bir süredir çeşitli yerlerde görülen ve kendilerine 'Halk Özel Harekat' adı veren oluşumla ilgili resmi açıklama geldi.

12 Ocak 2018 Cuma 16:11
İçişleri Bakanlığı'ndan Halk Özel Harekat (HÖH) Açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan Halk Özel Harekat (HÖH) Açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan , bir süredir çeşitli yerlerde görülen ve kendilerine 'Halk Özel Harekat' adı veren oluşumla ilgili resmi açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, hukuk dışı oluşum, yapılanma ve faaliyetlerde olduğu öne sürülen, basında sıkça yer alan HÖH olarak bilinen dernek hakkında gerekli inceleme ve araştırmaların yürütüldüğü, söz konusu dernekle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son günlerde hukuk dışı oluşum, yapılanma ve faaliyetlerde bulunduğu yolunda basında haberlere konu olan, "Halk Özel Harekatı Derneği" hakkında, Bakanlığımızca ilgili mevzuat gereğince, gerekli inceleme ve araştırmalar yürütülmektedir. Yine Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden adı geçen dernekten farklı olarak, resmi olarak kurulmayan ve kayıtlarımızda da adı geçmeyen, "Halk Özel Hareketi Derneği" adı ile internet üzerinden yayın yapan bir başka oluşum hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, konu ile ilgili merciler nezdinde takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Son Güncelleme: 12.01.2018 16:14
Anahtar Kelimeler:
HÖHHöh Açıklaması
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