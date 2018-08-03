İçişleri Bakanlığı'na 47 Bin 773 Personel Alınacak!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet ve Kültür Kongre Merkezin'de 100 günlük icraat programını açıklarken önemli noktalara değindi ve onbinlerce kişinin beklediği müjdeyi verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İçişleri Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 47 bin 773 kamu personeli alımı yapılacağını duyurdu.
Emniyete 3 bin polis amiri,22 bin 500 polis memuru, 7 bin bekçi, jandarmaya 500 subay, 4 bin 156 astsubay, 10 bin 175 uzman erbaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 44 subay, 98 astsubay, 300 uzman erbaş alımı yapılacak.
Ayrıntılar geliyor...
Özel harekat alımı yapmayın ha ölürsünüz
7 bin bekçi alımı oldu ya gecen aylar
Hani güvenlik korucusu alınacaktı yalanınız batsın
Herhengi bir bölümden önlisans mezunu olan kişi polis olabiliyor mu?
Güvenlik korucu alımı için nezaman olacak lütfen erken olsun
Tamam da yaş konusunda ki sıkıntı nolucak esnetilme olucak mı daha dilimizde tüy bitti haykıra haykıra 31 Aralık ibaresi,1 Ocak olsun yeter artik her sey yapıldı bir tek o kaldı nedir ya çok mu zor
Yaş sınırı esnetil sin artık iş siziz 33 olsun enazından
Hakkariyede bekçi alımı olacakmı