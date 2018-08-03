İçişleri Bakanlığı'na 47 Bin 773 Personel Alınacak!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet ve Kültür Kongre Merkezin'de 100 günlük icraat programını açıklarken önemli noktalara değindi ve onbinlerce kişinin beklediği müjdeyi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İçişleri Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 47 bin 773 kamu personeli alımı yapılacağını duyurdu.

Emniyete 3 bin polis amiri,22 bin 500 polis memuru, 7 bin bekçi, jandarmaya 500 subay, 4 bin 156 astsubay, 10 bin 175 uzman erbaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 44 subay, 98 astsubay, 300 uzman erbaş alımı yapılacak.

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