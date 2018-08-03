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İçişleri Bakanlığı'na 47 Bin 773 Personel Alınacak!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet ve Kültür Kongre Merkezin'de 100 günlük icraat programını açıklarken önemli noktalara değindi ve onbinlerce kişinin beklediği müjdeyi verdi.

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İçişleri Bakanlığı'na 47 Bin 773 Personel Alınacak!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet ve Kültür Kongre Merkezin'de 100 günlük icraat programını açıklarken önemli noktalara değindi ve onbinlerce kişinin beklediği müjdeyi verdi.

03 Ağustos 2018 Cuma 17:23
İçişleri Bakanlığı'na 47 Bin 773 Personel Alınacak!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet ve Kültür Kongre Merkezin'de 100 günlük icraat programını açıklarken önemli noktalara değindi ve onbinlerce kişinin beklediği müjdeyi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İçişleri Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 47 bin 773 kamu personeli alımı yapılacağını duyurdu.

Emniyete 3 bin polis amiri,22 bin 500 polis memuru, 7 bin bekçi, jandarmaya 500 subay, 4 bin 156 astsubay, 10 bin 175 uzman erbaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 44 subay, 98 astsubay, 300 uzman erbaş alımı yapılacak.

Ayrıntılar geliyor...

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 03.08.2018 22:58
Anahtar Kelimeler:
içişleri bakanlığı na bin personel alınacak
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Görkem 5 saat önce

Özel harekat alımı yapmayın ha ölürsünüz

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Kadın 5 saat önce

7 bin bekçi alımı oldu ya gecen aylar

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Recep 5 saat önce

Hani güvenlik korucusu alınacaktı yalanınız batsın

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Furkan 5 saat önce

Herhengi bir bölümden önlisans mezunu olan kişi polis olabiliyor mu?

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Murat 5 saat önce

Güvenlik korucu alımı için nezaman olacak lütfen erken olsun

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MURAT 5 saat önce

Tamam da yaş konusunda ki sıkıntı nolucak esnetilme olucak mı daha dilimizde tüy bitti haykıra haykıra 31 Aralık ibaresi,1 Ocak olsun yeter artik her sey yapıldı bir tek o kaldı nedir ya çok mu zor

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Mesut 5 saat önce

Yaş sınırı esnetil sin artık iş siziz 33 olsun enazından

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Şahabettin özer 5 saat önce

Hakkariyede bekçi alımı olacakmı

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