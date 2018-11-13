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İçişleri Bakanlığı'na 36 Kadro İhdas Edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre; İçişleri Bakanlığı'nın taşra teşkilatına da çeşitli unvanlarda 36 kadro ihdası gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'na 36 Kadro İhdas Edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre; İçişleri Bakanlığı'nın taşra teşkilatına da çeşitli unvanlarda 36 kadro ihdası gerçekleştirildi.

13 Kasım 2018 Salı 11:05
İçişleri Bakanlığı'na 36 Kadro İhdas Edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre; İçişleri Bakanlığı'nın taşra teşkilatına da çeşitli unvanlarda 36 kadro ihdası gerçekleştirildi.

“Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararname ile İçişleri Bakanlığının taşra teşkilatına da çeşitli unvanlarda 36 kadro ihdası gerçekleştirildi. İhdas edilen söz konusu kadrolar arasında kaymakam, yazı işleri müdürü, nüfus müdürü, şef, programcı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şoför, hizmetli, kaloriferci ve dağıtıcı unvanları bulunuyor. 

İçişleri Bakanlığı'na ihdas edilen kadrolar için unvanları şöyle;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.11.2018 12:56
Anahtar Kelimeler:
içişleri bakanlığı na kadro ihdas edildi
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