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İçişleri Bakanlığı Personel Alacak ! Başvuru Koşulları, Tarihleri ve Detaylar

İçişleri Bakanlığı'nın sözlü sınav sonuçlarıyla gerçekleştireceği personel alımı için başvuru şartları ve diğer detaylar açıklandı. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinden yapılan duyuruda Bakanlığın GİH sınıfında boş bulunan 18 adet İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı Kadrosuna Ankara'da Mart ayında gerçekleşecek sözlü sınavla personel alacağı belirtilmişti.

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İçişleri Bakanlığı Personel Alacak ! Başvuru Koşulları, Tarihleri ve Detaylar

İçişleri Bakanlığı'nın sözlü sınav sonuçlarıyla gerçekleştireceği personel alımı için başvuru şartları ve diğer detaylar açıklandı. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinden yapılan duyuruda Bakanlığın GİH sınıfında boş bulunan 18 adet İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı Kadrosuna Ankara'da Mart ayında gerçekleşecek sözlü sınavla personel alacağı belirtilmişti.

01 Ocak 2018 Pazartesi 16:39
İçişleri Bakanlığı Personel Alacak ! Başvuru Koşulları, Tarihleri ve Detaylar

İçişleri Bakanlığı Personel Alacak ! Başvuru Koşulları, Tarihleri ve Detaylar

İçişleri Bakanlığı'nın sözlü sınav sonuçlarıyla gerçekleştireceği personel alımı için başvuru şartları ve diğer detaylar açıklandı. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinden yapılan duyuruda Bakanlığın GİH sınıfında boş bulunan 18 adet İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı Kadrosuna Ankara'da Mart ayında gerçekleşecek sözlü sınavla personel alacağı belirtilmişti.

Başvuruda bulunacak adayların ;En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olması, 2017 KPSS'ye girmiş olması ve ÖSYM tarafından 21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP23 puan türünden en az 70 ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 108 kişi içerisinde bulunması, 657 Sayılı DMK'nın 48'inci maddesindeki şartları taşıyor olması gibi şartları yerine getirmesi gerekiyor.  Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden 8 ile 12 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru ve sınav şekliyle ilgili Bakanlık tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi : 

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 01.01.2018 18:59
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