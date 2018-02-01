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İçişleri Bakanlığı GYS ve UDS Başvuruları Yarın Başlıyor

İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı için başvuru süreci 2 Şubat 2018 tarihi itibariyle başlıyor. 

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İçişleri Bakanlığı GYS ve UDS Başvuruları Yarın Başlıyor

İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı için başvuru süreci 2 Şubat 2018 tarihi itibariyle başlıyor. 

01 Şubat 2018 Perşembe 16:52
İçişleri Bakanlığı GYS ve UDS Başvuruları Yarın Başlıyor
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İçişleri Bakanlığı GYS ve UDS Başvuruları Yarın Başlıyor

İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı için başvuru süreci 2 Şubat 2018 tarihi itibariyle başlıyor. 

Bakanlığın resmi sitesinden geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda merkez ve taşra teşkilatlarında boş bulunan, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü, Şube Müdürü, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü, Hukuk Müşaviri, İl Yazı İşleri Müdürü, İl Mahalli İdareler Müdürü, İl İdare Kurulu Müdürü, İlçe Nüfus Müdürü, İlçe Yazı İşleri Müdürü, Uzman, Eğitim Uzmanı, Şef ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Avukat, Teknisyen, Tekniker, Kütüphaneci, Mühendis (bilgisayar, elektrik-elektronik, inşaat ve gıda bölümlerinden) Unvanları için GYS ve ve UDS sınavları yapılacağı belirtilmişti. İçişleri Bakanlığı GYS ve UDS heyecanı 21 Nisan 2018 tarihinde başkent Ankara'da yaşanacak. 

BAŞVURULAR YARIN BAŞLIYOR , 8 ŞUBAT 2018 TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK (8 ŞUBAT MESAİ BİTİMİ SON)

 Adaylar başvuru işlemlerini Bakanlığın e-Devlet Kapısındaki sayfası üzerinden 2 Şubat 8 Şubat 2018 tarihleri arasında yapabilecek. 

Detaylı bilgilendirme İçişleri Bakanlığı Personel Dairesinin resmi sitesinden öğrenilebilir. 

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 01.02.2018 16:59
Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanlığıIçişleri Bakanlığı Gys Ve Uds
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