İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme Sınav İlanı Yayımlandı

Son dakika açıklaması İçişleri Bakanlığından geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada görevde yükselme sınav ilanı yayımlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan görevde yükselme sınav ilanı şu şekilde;

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan; İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü, Şube Müdürü, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü, Hukuk Müşaviri, İl Yazı İşleri Müdürü, İl Mahalli İdareler Müdürü, İl İdare Kurulu Müdürü, İlçe Nüfus Müdürü, İlçe Yazı İşleri Müdürü, Uzman, Eğitim Uzmanı, Şef ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Avukat, Teknisyen, Tekniker, Kütüphaneci, Mühendis (bilgisayar, elektrik-elektronik, inşaat ve gıda bölümlerinden) unvanları için yazılı ve sözlü olarak iki aşamada Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır. Sınavın yazılı aşaması Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol hükümlerine göre 21/04/2018 tarihinde saat:10:00'da Ankara'da yapılacaktır.

Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen unvanlar, boş kadro sayıları, yedek sayıları, ders konu başlıkları ve başvuru kılavuzu ile merkez ve taşra teşkilatına ait sınav modülüne ilişkin yardım dokümanı ilan metni ekinde yer almaktadır. Valiliklerce ilan edilen unvanlar, boş kadro sayıları ve yedek sayılarına ilişkin sınav ilanı Valiliklerin resmi internet sitesinden 30 Ocak 2018 tarihinde ayrıca duyurulacaktır.

30-31 Ocak 2018 tarihlerinde Bakanlık ve Valiliklerce ilan edilen boş kadro sayıları ile yedek sayılarının GYUD sınav modülüne girişi yapılacaktır.

Adaylar, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına, Bakanlığımız https://www.e- icisleri.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden e-İçişleri sistemine giriş yaparak ekrana gelecek standart ana sayfanın sol tarafında menüler bölümünde yer alan "GYUD Sınav Başvuru" linki aracılığıyla, 2018 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Formuna ulaşarak, elektronik ortamda doldurmak suretiyle müracaat edeceklerdir.

Adaylar sınav modülü üzerinden sınav başvuru işlemini gerçekleştirirken, talep edilen sınav unvanının şartları ile ilgili belgeleri GYUD Sınav modülünün ilgili bölümlerine tarayarak sisteme yükleyeceklerdir. Bu nedenle talep edilen sınav unvanının şartları ile ilgili belgeler (diploma transkript, sertifika vs.) aday tarafından, özlük dosyasının bulunduğu yerin ilgili birim sorumlusuna onaylatılacaktır.(Birim sorumlusunun adı soyadı, unvanı, tarih, imza ve mühür)

2015 yılında yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına müracaat etmek için daha önce istenilen bilgi ve belgeleri sisteme yüklemiş olan adaylar; söz konusu bilgi ve belgelerin doğruluğunu sistem üzerinden kontrol edeceklerdir. Bir önceki sınav modülünde bulunan bilgi ve belgelerinde hata veya değişiklik olan adaylar, istenilen belgelerin güncel halini ilgili birim sorumlusuna onaylatıp sisteme yükleyeceklerdir

Üzerinde birim sorumlusunun onayı bulunmayan belgeleri tarayarak sisteme yükleyen adayların başvuruları, ilgili sınav kurulunca geçersiz sayılacaktır.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına müracaatlar; 02 Şubat 2018 tarihinde saat 09:30'da başlayıp, 08 Şubat 2018 tarihinde saat 17:00'de sona erecektir. Adaylar müracaat tarihleri arasında başvuru formunda değişiklik yapabileceklerdir. Yapılan değişiklik, "Bilgilerimi Güncelle" butonuna basılarak kaydedilecektir. Adaya ait sistem üzerinde kayıtlı en son sınav başvuru formunun çıktısı imzalanıp, 09-12 Şubat 2018 tarihlerinde mesai saati bitimine kadar özlük dosyasının bulunduğu yerin ilgili birim sorumlusuna imza karşılığı elden teslim edilecektir.

İlgili birim sorumluları adaya ait başvuru formundaki bilgileri GYUD Sınav Modülünde yer alan bilgilerle karşılaştırıp kontrol ederek modül üzerindeki "Adaya Ait İmzalı Başvuru Formu" sekmesine tarayarak yükleyeceklerdir.

2018 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzunda yer alan birim sorumluları ve adaylar tarafından yapılması gereken iş ve işlemlere ilgililer tarafından riayet edilecektir. Aksi takdirde sorumluluk ilgililere ait olup hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.

Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünce sınav sürecinde yaşanabilecek yeni gelişmeler karşısında, yayımlanmakta olan Yardım Dokümanları ve Kılavuz üzerinde gerekli değişiklikler

EK:

1- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2018 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ GENEL SINAV İLANI

2- Bakanlık Merkez Teşkilatında İlan Edilen Unvanlar, Boş Kadro Sayıları ve Yedek Sayısı

3- Ders Konu Başlıkları

4- 2018 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu

5- Merkez Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Modülüne İlişkin Yardım Dokümanı

6- Taşra Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Modülüne İlişkin Yardım Dokümanı

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