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İçişleri Bakanlığı EGM 5 Bin Polis Alacak ! Adaylar PÖH Alımı Konusunda da Müjde Bekliyor

2018 yılında Polis Özel Harekat alımlarına dair net bilgiler hala paylaşılmış değil. Tahminlere göre 10 binin üzerinde PÖH alımı yapılacak. Fakat bu alımlar için daha önceki şartlar mı geçerli olacak, kontenjanın ne kadarı kadınlara ayrılacak, alımlar hangi tarihlerde yapılacak netleşmiş değil.

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İçişleri Bakanlığı EGM 5 Bin Polis Alacak ! Adaylar PÖH Alımı Konusunda da Müjde Bekliyor

2018 yılında Polis Özel Harekat alımlarına dair net bilgiler hala paylaşılmış değil. Tahminlere göre 10 binin üzerinde PÖH alımı yapılacak. Fakat bu alımlar için daha önceki şartlar mı geçerli olacak, kontenjanın ne kadarı kadınlara ayrılacak, alımlar hangi tarihlerde yapılacak netleşmiş değil.

25 Ocak 2018 Perşembe 14:50
İçişleri Bakanlığı EGM 5 Bin Polis Alacak ! Adaylar PÖH Alımı Konusunda da Müjde Bekliyor

İçişleri Bakanlığı EGM 5 Bin Polis Alacak ! Adaylar PÖH Alımı Konusunda da Müjde Bekliyor 

2018 yılında Polis Özel Harekat alımlarına dair net bilgiler hala paylaşılmış değil. Tahminlere göre 10 binin üzerinde PÖH alımı yapılacak. Fakat bu alımlar için daha önceki şartlar mı geçerli olacak, kontenjanın ne kadarı kadınlara ayrılacak, alımlar hangi tarihlerde yapılacak netleşmiş değil.

Aylardır bu konuda müjdeli haber bekleyen adaylar gerek sosyal medyadan olsun gerekse mailler aracılığı ile Polis Akademisi Başkanlığı ve İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'ya ulaşmaya çalışıyor. Dün Trafik Değerlendirme toplantısına katılan Bakan Soylu, 2018 yılı sona ermeden 5 bin trafik polisi alımıyla Emniyetteki trafik polisi sayısının 26 bine çıkarılacağını söylemişti.

Daha önce de 7 bin 500 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağını açıklayan Bakan Soylu, Polis Özel Harekat alımları konusunda sessizliğini koruyor. Mecliste kadın polis özel harekat alımlarının önümüzdeki dönemde yapılacağı müjdesini veren İçişleri Bakanı, bu alımlara ilişkin sayıyıysa sır gibi saklamıştı. Bakalım ileri ki günlerde değerli Polis Özel Harekat adayı , vatansever genç kardeşlerimizi sevindirecek güzel haberler bakanımızdan gelecek mi? PÖH ve her türlü emniyet alımları, askeri personel alımları ve istihdam haberleriyle ilgili siz değerli ziyaretçilerimizi bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.

BAKAN DAHA ÖNCE NELER SÖYLEMİŞTİ?

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 25.01.2018 14:55
Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanlığıIçişleri Bakanlığı 5 Bin Polis Alımı5 Bin Polis Alımı Yapılacak
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Celal 2 saat önce

19. Dönem gibi olacak alımlar çok büyük eksik var

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mehmet 2 saat önce

bu ne ya daima alınacak alınacak bizimi oynatıyorlar alınacak diyorlar başvuru sayfası ilanı yok olcaksa hemen açıklnasın hergün beklioyz yeter ya yeter

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Sez07 1 saat önce

Pöh adaylarını çok bekletmeyin lütfen dört gözle bekliyoruz.

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Gizem 1 saat önce

ALLAH İÇİN LİSE ALIMI BAYAN ALIMI ÇIKSIN NOLUR KPSS ŞARTSIZ

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Lütfü 60 dakika önce

Alsinlar olume gulumseyen sehadet serbetini icecek seve seve gencler var ALLAHA SUKUR fazlasiyla. alinsin egitim sarti flan bahane olmasin

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erkaan 59 dakika önce

Bizim istediğimiz yaşın esnetilmesi
Çünki 28 oldugumuz için magduruz yetkililere bir şekilde sesimizi duyurun lütfen

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Deistil 53 dakika önce

işsizlik hat safhada ve bu meslegin maaşlarını da göz önünde :D vatan savunuluyormuş hayır hepsi paralı asker para için can veriyorlar.

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Derya 52 dakika önce

LİSE alımı bayan alımı KPSS ŞARTSIZ olsun

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