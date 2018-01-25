İçişleri Bakanlığı EGM 5 Bin Polis Alacak ! Adaylar PÖH Alımı Konusunda da Müjde Bekliyor

2018 yılında Polis Özel Harekat alımlarına dair net bilgiler hala paylaşılmış değil. Tahminlere göre 10 binin üzerinde PÖH alımı yapılacak. Fakat bu alımlar için daha önceki şartlar mı geçerli olacak, kontenjanın ne kadarı kadınlara ayrılacak, alımlar hangi tarihlerde yapılacak netleşmiş değil.

Aylardır bu konuda müjdeli haber bekleyen adaylar gerek sosyal medyadan olsun gerekse mailler aracılığı ile Polis Akademisi Başkanlığı ve İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'ya ulaşmaya çalışıyor. Dün Trafik Değerlendirme toplantısına katılan Bakan Soylu, 2018 yılı sona ermeden 5 bin trafik polisi alımıyla Emniyetteki trafik polisi sayısının 26 bine çıkarılacağını söylemişti.

Daha önce de 7 bin 500 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağını açıklayan Bakan Soylu, Polis Özel Harekat alımları konusunda sessizliğini koruyor. Mecliste kadın polis özel harekat alımlarının önümüzdeki dönemde yapılacağı müjdesini veren İçişleri Bakanı, bu alımlara ilişkin sayıyıysa sır gibi saklamıştı. Bakalım ileri ki günlerde değerli Polis Özel Harekat adayı , vatansever genç kardeşlerimizi sevindirecek güzel haberler bakanımızdan gelecek mi? PÖH ve her türlü emniyet alımları, askeri personel alımları ve istihdam haberleriyle ilgili siz değerli ziyaretçilerimizi bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.

BAKAN DAHA ÖNCE NELER SÖYLEMİŞTİ?

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA