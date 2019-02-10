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İçişleri Bakanlığı 1200 Personel Alacak! Peki Kaç Lira Maaş Verecek?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan ile merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere başta büro personeli ve çeşitli pozisyonlarda görevlendirilecek memur alınacağı açıklanmıştı. Bakanlık tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda maaş bilgisine de yer verildi. İşte İçişleri Bakanlığı tarafından alınacak memurlara ödenecek maaşlar...

İçişleri Bakanlığı 1200 Personel Alacak! Peki Kaç Lira Maaş Verecek?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan ile merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere başta büro personeli ve çeşitli pozisyonlarda görevlendirilecek memur alınacağı açıklanmıştı. Bakanlık tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda maaş bilgisine de yer verildi. İşte İçişleri Bakanlığı tarafından alınacak memurlara ödenecek maaşlar...

10 Şubat 2019 Pazar 15:38
İçişleri Bakanlığı 1200 Personel Alacak! Peki Kaç Lira Maaş Verecek?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan ile merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere başta büro personeli ve çeşitli pozisyonlarda görevlendirilecek memur alınacağı açıklanmıştı. Bakanlık tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda maaş bilgisine de yer verildi. İşte İçişleri Bakanlığı tarafından alınacak memurlara ödenecek maaşlar...

4/B yani Sözleşmeli Personel statüsünde çalıştırılacak olan memurlara İçişleri Bakanlığı tarafından 2 bin 650 TL en fazla 4 bin 438 TL maaş ödemesi yapılacak.

İşte maaş çizelgesi;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

İçişleri Bakanlığı 1200 Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları!..
İçişleri Bakanlığı 1200 Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları!..
Son Güncelleme: 10.02.2019 18:12
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içişleri bakanlığı 1200 personel alacak peki kaç lira maaş verecek
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