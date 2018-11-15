İçişleri Bakanı Soylu Açıkladı: 46 Bin Kişi Atandı 25 Bin Kişi Daha Atanacak!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Komisyonda, İçişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2019 yılı bütçelerinin görüşmeleri ve sunumları yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları şöyle;

"Bakanlık olarak toplam 524 bin 808 kişiyle güvenlik hizmeti veriyoruz. 2018 yılbaşından itibaren 46 bin 756 personel göreve başlamış, 25 bin 612 personelin alım süreçleri de yıl sonuna kadar tamamlanmış olacaktır. Polis Akademisi Başkanlığımızın çeşitli eğitim birimlerinden bu yıl mezun olan öğrenci sayısı 18 bin 362'dir. Jandarma Sahil Güvenlik Akademisinden de bu yıl mezun olan subay ve astsubay 3 bin 973 olup, 8 bin 27 öğrenci de şu anda eğitimlerine devam etmektedir. Dün, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisindeydik. Tüm eğitim müfredatlarını, oradaki tüm çalışmaları tekrar gecenin bir saatine kadar gözden geçirdik. Sistemimiz ayakta, canlı bir şekilde, hepimizin onur duyacağı bir şekilde devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın doğrudan talimatları ile çarşı ve mahalle bekçisi uygulamasına yeniden işlerlik kazandırdık. Halen 11 bin 624 bekçimiz görev başındadır. 7 bin 21 bekçimizin alım süreçleri devam etmekte, 10 bin kadro ise ihdas edilmiştir. Nihai hedefimiz ise 30 bin rakamına ulaşmaktır." ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK KORUCULARI SUBAY OLABİLECEK

İçişleri Bakanı Soylu, geçen yılki bütçe görüşmelerinde bin 920 güvenlik korucusunun, uzman erbaş, hatta subay olacağını söylediklerini anımsatarak, "Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan bu bin 920 korucumuzla ilgili uzman erbaş olmaları sözünü yerine getirdik ve kendilerine subaylık yolunu açtık. Buradaki hedefimiz 5 bin korucumuzun subay olmasının sağlanmasıdır. Bu hem Doğu ve Güneydoğu'da hem orada yaşayan vatandaşlarımızda bambaşka bir perspektif ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Güvenlik korucularında yaş ortalamasını 42'den 32'ye düşürdüklerini, bunların sigorta primlerinin tamamının devlet tarafından karşılandığını, ayrıca Korucular Daire Başkanlığı kurduklarını belirten Soylu, "Şu anda 52 bin 395 güvenlik korucumuz, 19 bin 912 de gönüllü güvenlik korucumuz terörle mücadelede başarılı sonuçlar almaktadır." şeklinde konuştu.

JANDARMA'DA PROFESYONELLEŞME DEVAM EDİYOR

Jandarma ve Sahil Güvenlik personelinin üniformalarının yenilendiğini, profesyonelleşme çalışmalarının devam ettiğini anlatan Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Jandarmada profesyonelleşme oranı bu yıl yüzde 64, Sahil Güvenlik Komutanlığında yüzde 85'tir. 2019 hedefimiz jandarmada yüzde 72, Sahil Güvenlikte yüzde 90'dır. Kapasite arttırımı ilkemiz dahilinde emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarımıza bu yıl toplam 4 bin 64 araç alınmıştır. Keza İHA, İKU ve SİHA noktasında da ciddi bir atılım içerisindeyiz. 2016'da sadece emniyet teşkilatımızda bulunan 6 İHA'ya ilaveten son 2 yılda bu araçlardan tüm birimlerimizde toplam 37 rakamına ulaşılmış, 69 adet de alım planlanmıştır. Mevcut drone kapasitemizi de yüzde 50'nin üstünde arttırıyoruz. Uçuş saatleri yılbaşına göre 2 kat arttırılmış, kapsama alanları genişlemiş ve entegre güvenlik şemsiyesinin önemli bir bileşeni haline gelmişlerdir. Ayrıca tamamen yerli ve milli olan bu araçlarımızı kullanacak gençlerimizi de biz yetiştiriyoruz. Şu an için toplam 391 personelimiz mevcuttur. Bu araçlarla suç unsurlarına karşı sahayı ciddi şekilde baskılıyoruz ve bu araçlarla yaptığımız hiçbir operasyonda bugüne kadar şehit vermiş değiliz."

MEZUNLARDAN 5 TRAFİK POLİSİ

Şehir güvenliğinde önemli bir avantaj sağlayan motosikletlerden bu yıl 469 adet alındığını, 419'unun alım süreçlerinin devam ettiğini dile getiren Soylu, bunların 284'ünü 15 gün içerisinde trafik ekiplerine teslim edileceğini bildirdi.Bu yıl içerisinde mezun olacak polislerden 5 binini trafik polisi yapacaklarını anlatan Soylu, böylece trafikteki personel sayısını bu yıl 7 bin artırmış olacaklarını kaydetti.

Soylu, şehir güvenliğinde görünürlüğü arttırmak için atlı ve bisikletli polis uygulamasına geçildiğini, toplam 569 personelin bu birimlerde görevlendirildiğini aktardı.

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