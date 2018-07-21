İade Edilen ve Edilecek Polis ile Askerler İçin Flaş Gelişme !

Olağanüstü Hal kapsamınd yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamudaki görevinden ihraç edilen, ancak daha sonra yapılan inceleme sonucu suçsuz olduğu anlaşılan personeller, yine OHAL kapsamında yayımlanan KHK'lar ile OHAL komisyonunun nihai kararları ile iade ediliyor.

OHAL sona erdi. Ancak hükümet, hazırladığı yeni tasarıda OHAL'in yerine 3 yıllık bir düzenleme getirdi ve hazırlanan terörle mücadele yasası 3 yıl boyunca devam edecek. Bu tasarı ile komisyonda yapılan değişiklikte, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde oluşturulan ve "iade havuzu" olarak nitelendirilebilecek, "FETÖ'den iade edilenlere görev verileceği araştırma merkezi"nin, Dışişleri Bakanlığı meslek memurları için de oluşturulması üzerinde karar kılındı.

Öte yandan komisyondaki bir başka değişiklik ile, Emniyet ve TSK'da yargılamaları sonucunda görevlerine iadeye hak kazanan personelin silahlarının da iade edilmesi, silahlarının iade edilememesi durumunda da o günkü rayiç bedel üzerinden ücretinin ödenmesi üzerinde karar alındı.

Düzenleme, Pazartesi günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak ve kabul görmesi durumunda önümüzdeki haftalarda yasalaşacak.

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