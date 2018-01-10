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Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan Erken Seçim Açıklaması 'İstenmiyor'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AK Parti'nin de MHP'nin de erken seçim konusunda bir talebi olmadığını, halkın 16 Nisan'da seçim konusunda kararını verdiğini söyledi.

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Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan Erken Seçim Açıklaması 'İstenmiyor'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AK Parti'nin de MHP'nin de erken seçim konusunda bir talebi olmadığını, halkın 16 Nisan'da seçim konusunda kararını verdiğini söyledi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 17:50
Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan Erken Seçim Açıklaması 'İstenmiyor'

Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan Erken Seçim Açıklaması 'İstenmiyor'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AK Parti'nin de MHP'nin de erken seçim konusunda bir talebi olmadığını, halkın 16 Nisan'da seçim konusunda kararını verdiğini söyledi.

Bir süredir muhalefet partilerinin 15 Temmuz 2018'de erken seçim olabilir iddiaları üzerine konuşan Başbakan Yardımcısı, erken seçim iddialarına dair son sözü söyledi.

Bozdağ, "AK Parti ve MHP'nin erken seçim talebi yok. Halkımız 16 Nisan'da seçimin ne zaman yapılacağına karar vermiştir. Seçim kararını kirli hesabı olanlar veremeyecek. Bu tür sorunları artık gündemde tutmayın. Türkiye'deki Olağanüstü Hal için ilan edildi. Hızlı karar almak, FETÖ ile mücadele etmek, güvenliği daha hızlı sağlamak, demokrasimizi güçlendirmek ve kısa sürede olağan döneme dönmek amacıyla ilan edildi. Ama geçen zaman içerisinde OHAL'i devam etmemizi gerektiren şartla ortaya konuldu. Bir kez daha uzatılacak." dedi.

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