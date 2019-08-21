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Hükümet ile Memurlar Toplu Sözleşme Görüşmelerinde Anlaşma Sağlayamadı!

Memur-Sen Başkanı Yalçın: Hükümetle toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı

Hükümet ile Memurlar Toplu Sözleşme Görüşmelerinde Anlaşma Sağlayamadı!

Memur-Sen Başkanı Yalçın: Hükümetle toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı

21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:29
Hükümet ile Memurlar Toplu Sözleşme Görüşmelerinde Anlaşma Sağlayamadı!

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, hükümetle toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadığını açıkladı.

1 Ağustos'ta başlayan 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri mütabakatsızlıkla sonuçlandı. Toplu Sözleşme masasında yetkili konfederasyon Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasında anlaşma sağlanamadı. 

Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, Hükümet ile memur zamları için yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını açıkladı.

Yalçın, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "5.Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamıştır" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, hükümetle sendika arasında devam eden müzakerelerde yasal süreç ise doldu.

Anlaşma sağlanamaması üzerine hHakem kurulunun ay sonuna kadar karar vermesi bekleniyor.

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hükümet memurlar toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamadı
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