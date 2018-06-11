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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 1750 Personel Alıyor! Başvuru Sonuçları Açıklandı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Personel alımı başvuru sonuçları açıklandı.

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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 1750 Personel Alıyor! Başvuru Sonuçları Açıklandı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Personel alımı başvuru sonuçları açıklandı.

11 Haziran 2018 Pazartesi 22:44
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 1750 Personel Alıyor! Başvuru Sonuçları Açıklandı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Personel alımı başvuru sonuçları açıklandı. Sözleşmeli personel alımı sözlü sınav aşamasına katılmaya hak kazanan adayların listesi GTB.gov.tr adresinden yapılan duyuruyla netleşti. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda paylaşılan listelere aşağıdan erişebilirsiniz : 

Büro personeli merkez için TIKLAYINIZ.
Büro personeli ön lisans (Döner sermaye) için TIKLAYINIZ.
Büro personeli ön lisans (Gümrük ve ticaret bölge müdürlükleri) için TIKLAYINIZ.
Büro personeli ön lisans (Ticaret il müdürlükleri) için TIKLAYINIZ.
Muayene memuru için TIKLAYINIZ.
Muhafaza memuru I. Komisyon için TIKLAYINIZ.
Muhafaza memuru II. Komisyon için TIKLAYINIZ.
Muhafaza memuru III. Komisyon için TIKLAYINIZ.
Büro personeli lisans (Gümrük ve ticaret bölge müdürlükleri) için TIKLAYINIZ.
Büro personeli lisans (Ticaret il müdürlükleri) için TIKLAYINIZ.
 
Not: Sözlü sınava adaylar “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.)” İle girebileceklerdir !!!

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.06.2018 22:52
Anahtar Kelimeler:
Gümrük Ve Ticaret BakanlığıPersonel Alımı
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