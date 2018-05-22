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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 1750 Personel Alımı Başvuruları Başlıyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın açıktan sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci başlıyor. Geçtiğimiz günlerde Devlet Personel Başkanlığı, Kurum internet sitesi ve çeşitli basın yayın kuruluşlarında yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alım ilanı için başvuru süreci başlıyor.

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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 1750 Personel Alımı Başvuruları Başlıyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın açıktan sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci başlıyor. Geçtiğimiz günlerde Devlet Personel Başkanlığı, Kurum internet sitesi ve çeşitli basın yayın kuruluşlarında yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alım ilanı için başvuru süreci başlıyor.

22 Mayıs 2018 Salı 10:24
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 1750 Personel Alımı Başvuruları Başlıyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın açıktan sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci başlıyor. Geçtiğimiz günlerde Devlet Personel Başkanlığı, Kurum internet sitesi ve çeşitli basın yayın kuruluşlarında yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alım ilanı için başvuru süreci başlıyor. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yayımlanan ilanda alıma dair, "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre çalıştırılmak üzere, 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik uyarınca, sözlü sınavla 1750 sözleşmeli personel alınacaktır" ifadelerine yer verildi. 

BAŞVURULAR BAŞLIYOR!

Alım için başvurular 23 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak, 1 Haziran 2018 tarihine kadar sürecek. Başvuru işlemleri Bakanlığın resmi internet sitesi (www.gtb.gov.tr) üzerinden gerçekleşecek. Başvuruda bulunacak adayların 2016 KPSS'ye girmiş olması ve ilgili pozisyonlara göre özel olarak belirtilen şartları yerine getirmesi gerekiyor. Muhafaza Memuru, Muayene Memuru, Büro Personeli gibi pozisyonlar için gerçekleştirilecek alımlar hakkında detaylı bilgiye (Kontenjan Bilgisi, Başvuru Genel ve Özel Şartları, Alım Yapılacak Şehirler) aşağıdaki başvuru kılavuzundan erişim sağlayabilirsiniz. 

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 22.05.2018 10:51
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1750 Personel AlımıPersonel Alımı Gümrük Ve Ticaret BakanlığıGümrük Ve Ticaret Bakanlığı
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Nur 2 saat önce

Hani burda basvuru kilavuzu yok ki

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