Göç İdaresi Personel Alımı için Sınav Başvuruları 24 Ocak'ta Başlıyor

Göç İdaresi Uzman Yardımcılığı sınavıyla ilgili başvuru süreci 24 Ocak 2018 tarihinde başlayacak. Göç İdaresi'nin ilgili sınavına başvuru yapmak isteyen adaylar 24 Ocak 2018 ile 2 Şubat 2018 tarihleri arasında söz konusu alıma ilişkin başvurularını https://www.sinav.asbu.edu.tr/ adresi üzerinden yapabilecekler. Başvuruda bulunacak kişilerin en az 4 yıllık lisans mezunu olması, KPSS'ye girmiş olması ve KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinden herhangi birinden 80 puan almış olması gerekiyor.

Sınav Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne yapılacak. Sınav için belirlenen ücret 60 TL olarak açıklandı. Adaylar 7 Şubat 2018 tarihine kadar 60 TL'lik sınav ücretini i Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbank - Ankara Anıt Şubesi TR74 0001 2009 4110 0010 2604 84 nolu IBAN hesap numarasına açıklamalar kısmına adayın adı soyadı, TC kimlik numarası ve sınav adı (İl Göç Uzman Yardımcısı Sınavı) belirtilerek yapacaklar. Sınavda başarılı olan 20 personel Göç İdaresi Uzman Yardımcısı olarak atanacak.

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