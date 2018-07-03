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GİB 1000 Yeni Personel Alacak ! Başvurular Başladı (Yaş ve Mezuniyet Şartları)

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 1000 yeni personel alımı için başvuru süreci sinav.gib.gov.tr adresi üzerinden başladı. Başvuru özel şartları, başvuru tarihleri ve diğer memur alımı haberleri kpss cafe adresinde.

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GİB 1000 Yeni Personel Alacak ! Başvurular Başladı (Yaş ve Mezuniyet Şartları)

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 1000 yeni personel alımı için başvuru süreci sinav.gib.gov.tr adresi üzerinden başladı. Başvuru özel şartları, başvuru tarihleri ve diğer memur alımı haberleri kpss cafe adresinde.

03 Temmuz 2018 Salı 11:58
GİB 1000 Yeni Personel Alacak ! Başvurular Başladı (Yaş ve Mezuniyet Şartları)

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 1000 Gelir Uzman Yardımcısı alımı için başvuru süreci başladı.

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Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden, Devlet Personel Başkanlığı'ndan ve Maliye Bakanlığı'ndan daha önce yapılan resmi duyuruda, kurumun 1000 Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacağı belirtilmiş, kontenjan dağılımı aşağıdaki gibi açıklanmıştı : 

BAŞVURULAR 26 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

Sınav için başvurular 26 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılacak. Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki başvuru genel ve özel şartlarını yerine getirmesi gerekiyor : 

BAŞVURU ŞARTLARI

1000 Gelir Uzman Yardımcısı alımı için başvuru işlemleri http://sinav.gib.gov.tr adresindeki online sınav sistemine kayıt olarak, buradaki başvuru formunun doldurulmasıyla gerçekleşecek. Başvuru formunun doldurulmasına dair detaylar ilgili internet sitesinde yer alıyor. Posta ya da şahsen kuruma gidilerek bizzat yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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GİBGib Personel Alımı
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