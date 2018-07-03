GİB 1000 Yeni Personel Alacak ! Başvurular Başladı (Yaş ve Mezuniyet Şartları)

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 1000 Gelir Uzman Yardımcısı alımı için başvuru süreci başladı.

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Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden, Devlet Personel Başkanlığı'ndan ve Maliye Bakanlığı'ndan daha önce yapılan resmi duyuruda, kurumun 1000 Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacağı belirtilmiş, kontenjan dağılımı aşağıdaki gibi açıklanmıştı :

BAŞVURULAR 26 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

Sınav için başvurular 26 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılacak. Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki başvuru genel ve özel şartlarını yerine getirmesi gerekiyor :

BAŞVURU ŞARTLARI

1000 Gelir Uzman Yardımcısı alımı için başvuru işlemleri http://sinav.gib.gov.tr adresindeki online sınav sistemine kayıt olarak, buradaki başvuru formunun doldurulmasıyla gerçekleşecek. Başvuru formunun doldurulmasına dair detaylar ilgili internet sitesinde yer alıyor. Posta ya da şahsen kuruma gidilerek bizzat yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.