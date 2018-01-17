Gençlik ve Spor Bakanlığı Sınavla Personel Alacak! (Sınav Başvuru Şartları ve Tarihleri)

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel alımı ile ilgili duyuru bakanlık resmi sitesinden hem de Devlet Personel Başkanlığı'ndan yayımlanmıştı. Bakanlıktan yapılan duyuruda Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alımı için gerçekleştirilecek sınav sonuçlarına göre 30 kişilik alım yapılacağı belirtilmişti.

Bakanlık duyurusunda, "Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek ve Gençlik ve Spor Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 9 uncu, 8 inci ve 7 nci derecelerden boş bulunan 30 (otuz) adet kadroya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Gençlik ve Spor Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yarışma Sınavı ile Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır" ifadelerine yer verilmişti.

ŞARTLAR

Söz konusu alımlar için başvuruda bulunacak adayların Psikoloji Mezunu, Sosyoloji Mezunu ya da Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat , İşletme Fakülteleri Mezunlarının başvuru yapabileceği belirtilirken, Başvuru için genel şartlar şu şekilde açıklanmıştı:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

b) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren ve yukarıda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) ÖSYM tarafından 21-28 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında, yukarıda, fakülte veya bölümlere göre belirlenen puan türlerinden yetmiş taban puanı almak kaydıyla başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, her grup için ayrı ayrı olmak üzere alınacak Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı sayısının yirmi katı aday arasında bulunmak (son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da Yarışma Sınavına çağırılacaktır).

ç) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sınavları için başvurular 5 Şubat 2018 tarihinde başlayacak 16 Şubat 2018 tarihine kadar devam edecek. Başvuru işlemleri www.gsb.gov.tr ya da e-Devlet üzerinden online yapılacak. Uzman yardımcılığı sınavı 25 Mart 2018 tarihinde başkent Ankara'da gerçekleştirilecek. Sınava katılacakların listesi 27 Şubat 2018 tarihinde bakanlık tarafından açıklanacak.

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