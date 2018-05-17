Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Personel Alımı Başvurularında Sona Gelindi (KYK Personel Alımı 2018)

DİKKAT! KYK 1220 Personel Alımı için Başvurular Sona Eriyor!

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Personel alımı için başvuru sürecinde sona gelindi. Sınavlar ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman sona erecek, başvuru şartları ve diğer detaylar kamudan haberlerin merkezi kpss cafe adresinde. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (KYK) resmi internet sitesi, Devlet Personel Başkanlığı ve BİK aracılığıyla yayımlanan iki farklı ilanla KYK'ya 1220 sözleşmeli personel alımı yapılacağı bildirilmişti.

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SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI

756 Kişilik Sözleşmeli Yurt Personeli alımı için yayımlanan ilanda "Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, en az lisans düzeyinde 2016 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınmak suretiyle yurt kapasitelerinin kız erkek dağılımı dikkate alınarak ekli listede (EK) yer alan iller için belirlenen boş pozisyon sayısına göre 463’ü kadın 293’ü erkek olmak üzere toplam 756 adet Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli sözlü sınavla alınacaktır. Herhangi bir ilde kadın veya erkek adaylardan başarılı olan sayısının o cinsiyet grubu için ilan edilen kontenjan sayısından az olması halinde açık kalan kontenjan diğer cinsiyet grubu için kullanılabilecektir. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlar arasından KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ekli listede belirtilen her bir il için istihdamı düşünülen kadın ve erkek sayısının ayrı ayrı dört katı aday sözlü sınava alınacaktır. Puanların eşitliği nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır. Yurt müdürlüklerinde, 24 saat esasına göre hizmet verilmekte olup, Yurt Yönetim Personeli Genel Müdürlükçe belirlenen görevleri yürütecek, çalışma saatleri ise ilgili mevzuat çerçevesinde görev yapılan il müdürlüğünce belirlenecektir." ifadelerine yer verilmiş, başvuru şartları aşağıdaki gibi açıklanmıştı :

SON BAŞVURU

Adaylar başvurularını, 09.05.2018 tarihinden 18.05.2018 tarihi saat 23:59’a kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Online Başvuru Sistemi (http://basvuru.gsb.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ( BÜRO PERSONELİ, PSİKOLOG, DİYETİSYEN, ŞOFÖR)

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ DİYETİSYEN, PSİKOLOG, BÜRO PERSONELİ VE DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) ALIM DUYURUSU başlığı altında DPB ve diğer kurumlar üzerinden yayımlanan ilanda alımla ilgili , "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, aşağıdaki Ek-1 sayılı tabloda dağılımı gösterilen 10 (on) adet Diyetisyen ve 5 (beş) adet Destek Personeli (Şoför) olmak üzere 15 (on beş) adet, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-2 sayılı tabloda dağılımı gösterilen 162 (yüz altmış iki) adet Diyetisyen, 44 (kırk dört) adet Psikolog, 162 (yüz altmış iki) adet Büro Personeli, 81 (seksen bir) adet Destek Personeli (Şoför) olmak üzere toplam 449 (dört yüz kırk dokuz) sözleşmeli personel alınacaktır. 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan ek 2’inci maddesinin (b) fıkrasına göre usulüne uygun olarak başvuru yapanlar arasından KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacak" denilmişti.

Başvuru Genel ve Özel Şartları Aşağıdaki gibi olacak:

BAŞVURULAR 18 MAYIS 23.59'A KADAR http://basvuru.gsb.gov.tr adresinden online olarak yapılacak.