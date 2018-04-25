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Flaş: Tutuklanan Belediye Başkanı Görevinden Alındı

Hakkında devam eden soruşturmada Çınar Belediye Başkanı Ahmet Cengiz tutuklandı. Tutuklanan Cengiz cezaevine gönderildi.

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Flaş: Tutuklanan Belediye Başkanı Görevinden Alındı

Hakkında devam eden soruşturmada Çınar Belediye Başkanı Ahmet Cengiz tutuklandı. Tutuklanan Cengiz cezaevine gönderildi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 17:41
Flaş: Tutuklanan Belediye Başkanı Görevinden Alındı

Flaş gelişme: Cezası kesinleşen Çınar Belediye Başkanı Ahmet Cengiz, 2911 sayılı 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasının kesinleşmesi üzerine tutuklanarak, Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne gönderildi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre cezası kesin olan Cengiz, infazına başlanılması üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı. Ahmet Cengiz'in yerine belediye başkanlığı için meclis üyeleri arasından bir seçim yapılacağı ve seçilecek ismin belediye başkanı olarak göreve başlayacağı açıklandı.

Diyarbakır Valiliği'nden konuya ilişkin bir yazılı açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çınar ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Cengiz, 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış ve kesinleşmiş cezasının infazına başlanmıştır. Bu nedenle, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Belediye Başkanı Ahmet Cengiz'in yerine, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesine göre Çınar Belediye Meclisinin, belediye meclis üyeleri arasından ve gizli oyla belediye başkanı seçmek üzere, 27 Nisan 2018 Cuma günü saat 10.00'da Belediye Meclis Salonunda toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür."

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Son Dakikaçınar Belediye BaşkanıAhmet Cengiz
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