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FLAŞ! Başbakan'dan Bedelli Askerlik Açıklaması

FLAŞ! Başbakan'dan Bedelli Askerlik Açıklaması AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Bedelli Askerlikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Seçimden Sonra Bedelli Askerlik Çıkar Mı?

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FLAŞ! Başbakan'dan Bedelli Askerlik Açıklaması

FLAŞ! Başbakan'dan Bedelli Askerlik Açıklaması AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Bedelli Askerlikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Seçimden Sonra Bedelli Askerlik Çıkar Mı?

05 Haziran 2018 Salı 20:18
FLAŞ! Başbakan'dan Bedelli Askerlik Açıklaması

FLAŞ! Başbakan'dan Bedelli Askerlik Açıklaması AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Bedelli Askerlikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Seçimden sonra bedelli askerliğin mutlaka gündeme getirileceği sinyalini veren Yıldırım, "Biz hükümet olarak, yönetim olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. İnşallah seçimden sonra ele alacağımız en önemli konulardan biri bu olacak.Askerlik olmayınca kız vermiyorlar, evlenmen zor oluyor, iş kurman zor oluyor, hayata tutunman zor oluyor. Boşlukta bekliyorsun. Bunu yapmaya hakkımız yok insanlarımıza" dedi.

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Türk 2 saat önce

Bedelli askerlik ihtiyaçtır

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Kemal savaş 2 saat önce

Emeklilik de yaş bekleyenlerin kim emekli yaparsa oylar ona AKP emekli yapsa bile ona oy yok

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Saffet 2 saat önce

Desenize askerlik durumu olmayanın boynuna kaldı

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Ömer faruk 2 saat önce

Bedelli askerlik uygulamasının yapılmasının doğru olacağını düşünüyorum.
Gitmek istemeyenlerden ücreti alacaksın, gitmek isteyenlere ve gitmek mecburiyetinde olanlara fazla maaş bağlayacaksın. Böylelikle hem gitmeyenler gitnek zorunda kalmayacak, hemde maddi olarak gücü yetmeyip gidecek olanlar düzenli ve daha hevesli ve geride olanları düşünmeden askerlik yapabilecek.

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Volkan 2 saat önce

Sağol binalı bekliyorum merakla

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Emre 1 saat önce

yaş sınırını 23 yapılsın

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4b li 1 saat önce

Ya o kurulan yuvalar 4b sayesiyle birbirlerinden kopuyorsa ne olucak bu hiç gündeme gelmesin. Çünkü 4b den para gelmicek size.. bedelliden gelicek.

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Mert Yaman 1 saat önce

Mesai bitiminde evine çıkma hakkı verilsin

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