FLAŞ! Başbakan'dan Bedelli Askerlik Açıklaması AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Bedelli Askerlikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Seçimden sonra bedelli askerliğin mutlaka gündeme getirileceği sinyalini veren Yıldırım, "Biz hükümet olarak, yönetim olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. İnşallah seçimden sonra ele alacağımız en önemli konulardan biri bu olacak.Askerlik olmayınca kız vermiyorlar, evlenmen zor oluyor, iş kurman zor oluyor, hayata tutunman zor oluyor. Boşlukta bekliyorsun. Bunu yapmaya hakkımız yok insanlarımıza" dedi.

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