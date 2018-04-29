Flaş: Bakanlıklara Önemli Atamalar Yapıldı

Kamuya kritik atamalar yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlarla bazı bakanlıklara ve genel müdürlüklerre önemli atamalar yapıldı.

Atama kararları şu şekilde;

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Vakıflar Meclisi Üyeliğine Dursun TOPALOĞLU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 5737 sayılı Kanunun 41 ve 43 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür. .

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Dr. Oğuz HAMŞİOĞLU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli I. Hukuk Müşavirliğine Oğuzhan TEKİN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve .+ 3600 ek göstergeli Hayvancılık Genel Müdür Yardımcılığına, Salih ÇELİK'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Yalova İl Gıda, Tanm ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Suat PARILDAR'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Tarım İşletmeleri Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, İçişleri Bakanlığı Rize -Pazar Kaymakamı İsmail ŞANLI'nm atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 74 üncü maddeleri, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür,

Açık bulunan l inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Bakanlık Müşaviri Üzeyir TEKİN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet ERDAL'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Ayşegül BALICA'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Osman Bölükbaşı DARA'nm atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Halil ŞAŞMAZ'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Yalçın. ÖZDEN'in atanması, 657 sayılı Kartunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, . Bakanlık Müşaviri İsmail YÜCEL'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi

ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığına, Mehmet HATİPÖĞLU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Iç Ticaret Genel Müdür Yardımcılığına, Adnan BENLİ'nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci riıaddesi gereğince uygun görülmüştür,

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdür Yardımcılığına, özgür ARZtK'in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Gümüşhane il Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Ömer GÜMÜŞ'ün atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

REKTÖR ATAMASI

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Halil AKKANAT yeniden atanmıştır.

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