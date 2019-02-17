"Fetullah Gülen Yakalandı, Türkiye'ye Getiriliyor" İddiası

Akit TV isimli televizyon kanalında yayınlanan "Ters Kutuplar" isimli programda ABD’de bulunan FETÖ lideri Fethullah Gülen’in Türkiye’ye iade edilmek üzere gözlem altına alındığı öne sürüldü.

Akit TV’de yayınlanan "Ters Kutuplar" isimli programda ABD’de bulunan FETÖ lideri Fethullah Gülen’in Türkiye’ye iade edilmek üzere gözlem altına alındığı iddia edildi.

Akit TV'de yorumculuk yapan gazeteci Ali Tarakçı, “Şimdi bomba bir haber vereyim” diyerek Gülen ile ilgili olarak birtakım iddialar öne sürdü.

Tarakçı, "Fethullah Gülen yakalandı, sabaha doğru İstanbul’a getiriliyor. Bomba bir haber olarak kenara yazın" derken, programda şu ifadeleri kullandı:

"Akit TV'de ilk seslendirilmiş olsun. Çok net bir şey söylüyorum; Fethullah Gülen Amerika'dan alındı, sabaha doğru Türkiye'ye getiriliyor"

Tarakçı, haberin kaynağını ise söyleyemeyeceğini belirtti.

İşte o konuşma:

İBRAHİM KALIN: BİZE ULAŞAN BÖYLE BİR ŞEY YOK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sabah saatlerinde Türkiye'ye getirileceğine dönük iddia ile ilgili konuştu. Kalın, "Bize ulaşan böyle bir şey yok" dedi.

Kalın, "Ama biliyorsunuz FETÖ ile mücadele konusunda kararlılığımız tamdır. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar en üst kademesinden en alt kademsine kadar bu ihanet şebekesini karşı mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek. Bu güne kadar dünyanın birçok ülkesinde önemli mesafeler aldık. Dost ve müttefik ülkeler FETÖ terör örgütünü sadece Türkiye'de değil bu ülkelerde de nasıl büyük tehdit oluşturduğunu kavramaya başladılar" ifadelerini kullandı.

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