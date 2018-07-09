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Fahri Kasırga Kimdir , Nerelidir? Asıl İşi Nedir?

Yeni kabinede Fahri Kasırga'nın Milli Savunma Bakanı olacağı iddia ediliyor. Peki Fahri Kasırga kimdir? Nerelidir? Daha önce hangi görevleri yaptı?

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Fahri Kasırga Kimdir , Nerelidir? Asıl İşi Nedir?

Yeni kabinede Fahri Kasırga'nın Milli Savunma Bakanı olacağı iddia ediliyor. Peki Fahri Kasırga kimdir? Nerelidir? Daha önce hangi görevleri yaptı?

09 Temmuz 2018 Pazartesi 18:51
Fahri Kasırga Kimdir , Nerelidir? Asıl İşi Nedir?

Yeni kabine 9 Temmuz akşamı açıklanıyor. Açıklama için geri sayımda son anlara gelinirken Milli Savunma Bakanlığı için Fahri Kasırga'nın düşünüldüğü iddia ediliyor. 

Yeni MSB Bakanı olacağı iddia edilen Fahri Kasırga'nın kim olduğu araştırılmaya başlandı.

20 Ocak 1953 tarihinde Rize Çayeli’nde dünyaya gelen Kasırga, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’ni başarı ile bitirdi. 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Kasırga, 1978 yılında Rize Hakim adayı olarak staja başladı ve 1979 yılında Hopa Cumhuriyet Savcılığı görevini üstlendi.

1979 Aralık ayında askerlik görevini yapmak üzere askere gitti. Askerlik dönüşü 1981 yılında Erzurum-Olur Cumhuriyet savcı yardımcısı oldu. Ardından sırayla Trabzon–Çaykara, Sakarya–Karasu Cumhuriyet Savcılığı ve Ordu–Fatsa, Diyarbakır ve uzun yıllar Kocaeli Cumhuriyet başsavcılığı görevlerini yaptı.

26 Kasım 2001'de Ankara Cumhuriyet Başsavcısı iken, 3 Ekim 2003 tarihinde AK Parti Hükümeti döneminde Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirildi. HYSK Üyesi olarak da görev yaptı.

2007 seçimlerinde görevi bırakan, ardından tekrar müsteşarlık makamına dönen Fahri Kasırga, 2008 yılına kadar bu görevini sürdürdü. 2008 yılında Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri unvanıyla Başbakanlık Başdanışmanı oldu.

MSB Bakanı olacağı iddia edilen Kasırga, evli ve 2 çocuk babasıdır. Fahri Kasırga'nın eşi Aynur Kasırga'dır. Oğullarından birinin adı Serkan Kasırga'dır. Serkan Kasırga, Berna Acar ile evlidir.

Fahri Kasırga'nın bir diğer oğlu ise Serdar Kasırga'dır. Serdar Kasırga, Şeyma Akyel ile evlidir.

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Fahri KasırgaYeni KabineMilli Savunma Bakanı
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