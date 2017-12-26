Fahrettin Yokuş: "Kendi Akrabalarından , Eş , Dostlarından 20 Bin Kişiyi Sınavsız Memur Yaptılar!"

Yokuş: "Kendi Akrabalarından , Eş , Dostlarından 20 Bin Kişiyi Sınavsız Memur Yaptılar!"

Kanal B ekranlarında sınavsız memur alım iddialarına ilişkin konuşan Fahrettin Yokuş, memur atamalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye Kamu-Sen Teşkilatlandırma Genel Sekreteri ve Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, Kanal B , ekranlarında konuştu.

Memur alımlarıyla ilgili torpil iddialarının kendisine sorulması üzerine konuşan Yokuş, istisnai memur kadrolarının doldur boşalt yöntemiyle istismar edildiğini, KPSS'ye giren milyonlarca gencin hakkına girildiğini iddia etti. Yokuş, "Şimdi ne yaptı Gölbaşı Belediyesi, istisnai kadroyu doldur boşalt yöntemiyle istismar etti. Ne yaptı aldı dışarıdan hiç memurluk yapmamış adamı, basın müşavirini aldı, başka birime geçirdi. Doldur boşalt yaptı , doldur boşalt yaptı, sonuçta ne oldu sınavsız devlete girdiler. Bunu valiler, büyükşehir, başbakanlık yapıyor. Sn. Cumhurbaşkanımız Başbakan iken , Yeğeni Ali Erdoğan da Başbakanlığa bu yolla girdi.

Köksal Toptan beyin yeğeni Gökhan Toptan sınavsız, ben burada listeyi getirseydim, meclisteki iktidar milletvekillerinin yarısının akrabalarının bu yöntemle girdiğini görürdünüz. Bir dönemde sadece başbakanlığa 108 tane memur alındı , bakın nasıl oluyor bu iş, sizi alıyor bir gün başlatıyor, sonra boş kadroya aktarıyor. Bu iktidar döneminde 20 bin kişi sınavsız, iktidarın doldur boşalt yöntemiyle kendi akrabaları, yandaşları dolduruldu. Bu vicdansızlık değil mi? 3 milyon vatan evladı devlet memuru olabilmek için KPSS'ye girdi. Siz ne yapıyorsunuz, sadece size tanınan 1-2 kadroyu suistimal ederek, doldur boşalt yaparak istismar ediyorsunuz." dedi.

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