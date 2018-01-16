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Facebook Messenger'da Porno Skandalı! 1000'den Kişi Hakkında Dava Açılıyor!

Facebook Messenger'da porno skandalı. Son zamanlarda ifşa adı altında yayılan cinsel içerikli görüntülerin önüne geçmek için gelişmiş bir filtreleme yöntemi kullanan facebook, messenger servisiyle ekarte edildi. Cinsel içerikli görüntüler kısa sürede yayıldı.

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Facebook Messenger'da Porno Skandalı! 1000'den Kişi Hakkında Dava Açılıyor!

Facebook Messenger'da porno skandalı. Son zamanlarda ifşa adı altında yayılan cinsel içerikli görüntülerin önüne geçmek için gelişmiş bir filtreleme yöntemi kullanan facebook, messenger servisiyle ekarte edildi. Cinsel içerikli görüntüler kısa sürede yayıldı.

16 Ocak 2018 Salı 16:11
Facebook Messenger'da Porno Skandalı! 1000'den Kişi Hakkında Dava Açılıyor!

Facebook Messenger'da Porno Skandalı! 1000'den Kişi Hakkında Dava Açılıyor!

Danimarka'da 15 yaşındaki iki gencin Facebook Messenger üzerinden seks videolarının paylaşılmasıyla ilgili 1000'den fazla gence soruşturma açıldığı öğrenildi.

Facebook'ta normalde cinsel içerikli görüntüler filtreleniyor ve siliniyor, fakat Danimarka'da iki gencin izinsiz çekilen görüntüleri facebook'un messenger servisi üzerinden kısa sürede yayıldı. Messenger üzerinden oluşturulan toplu sohbetlerde yayılan videolarla ilgili Danimarka yargısı harekete geçti. Danimarka Polisinden yapılan bilgilendirmeye göre, 15 yaşındaki iki çocuğun cinsel ilişki görselleri Facebook messenger üzerinden paylaşıldı.

Facebook'un normalde bu içerikleri filtrelemesi ve yayınlaması engelleniyor fakat Facebook Messenger üzerinden bunun önüne geçilemedi ve görüntüler kısa sürede yayıldı. Yüzlerce sohbet grubunda yayımlanan videolarla ilgili bilişim departmanı harekete geçti. Söz konusu görüntülerle ilgili 800'ü erkek 1004 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. 18 yaşının üstünde olanlar polis tarafından 'çocuk pornosu' yayma suçuyla gözaltına alınırken, diğer çocukların da ailelerine durum bildirildi. Videoları ve fotoğrafları yayınlayanlar 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacaklar.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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Son Güncelleme: 16.01.2018 17:50
Anahtar Kelimeler:
Facebook MessengerFacebook
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Inanamiyorum 24 dakika önce

Hadi onu gectim daha 15 yasindasiniz ne cinsel birlekteligi yapmayin evladim ya :(

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