ETİ Maden İşletmeleri En Az Lise Mezunu Kadrolu İşçi Alınacak! (Başvurular İŞKUR'dan)

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü, Kırka Bor İşletme Müdürlüğü ve Emet Bor İşletme Müdürlüğü'ne gerçekleştireceği personel alımları için başvuru işlemleri sürüyor.

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden alımla ilgili, "Teşekkülümüz Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne (Bandırma/BALIKESİR) 33, Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) 13 ve Emet Bor İşletme Müdürlüğüne (Emet/KÜTAHYA) 10 daimi işçi için ilgili mercilerden gerekli izinler alınmıştır. Aşağıdaki tabloda belirtilen toplam 56 daimi işçinin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, ulusal düzeyde karşılanması için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Altındağ Hizmet Merkezine 21.12.2017 tarih ve 30526 sayılı yazımız ile işgücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talebimizin 29.12.2017 tarihinde yayımlanması istenilmiştir." açıklaması yapılmış, ayrılan kontenjan sayısı 56 olarak belirtilmişti.

Başvuru işlemleri www.iskur.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek.

İhtiyaç Duyulan Personel Sayısı ve Alım Yapacak Yerler:

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ (POMEM MÜLAKAT SORULARI)

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