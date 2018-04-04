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Erzincan Vali Yardımcısı Görevden Uzaklaştırıldı

Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldı.

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Erzincan Vali Yardımcısı Görevden Uzaklaştırıldı

Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldı.

04 Nisan 2018 Çarşamba 11:34
Erzincan Vali Yardımcısı Görevden Uzaklaştırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yurt genelinde soruşturma ve operasyonlar devam ediyor. FETÖ üyesi olduğu öne sürülerek hakkında soruşturma yürütülen Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldı. Vali Yardımcısıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz'ın , FETÖ soruşturmaları çerçevesinde açığa alındığı öğrenildi. 1 Aralık 2016 tarihinde Erzincan'da göreve başlayan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, hakkında FETÖ soruşturması başlatılmıştı, söz konusu soruşturma çerçevesinde Yılmaz İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.

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