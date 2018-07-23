Erdoğan Önemli Kurumum Müdürünü Görevden Aldı

Son dakika haberi: KGM'nin müdürü görevinden alındı.

23 Temmuz tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürülüğe giren yeni kararda Cumhurbaşkanlığı kararnamesine yer verildi ve yayımlanan bu kararnameye göre, Karayolları Genel Müdürü İsmail KARTAL görevinden alındı yerine Abdulkadir URALOGLU atandı.

İşte 23 Temmuz tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararname'ki ifadeler:

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2018/37

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü ve 6 ncı maddeleri uyarınca Karayolları Genel Müdürü İsmail KARTAL görevinden alınmış; bu suretle boşalan Karayolları Genel Müdürlüğüne, aynı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri uyarınca Abdulkadir URALOGLU atanmıştır.

23 Temmuz 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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