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En Az Ortaöğretim Mezunu 500 Yeni İtfaiyeci Alınacak! Başvurular Nasıl Yapılır?

İBB 500 yeni itfaiye eri alımı yapacak. İBB İtfaiye eri alımı başvuruları nereden, nasıl, ne zamana kadar yapılır? İşte detaylar...

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En Az Ortaöğretim Mezunu 500 Yeni İtfaiyeci Alınacak! Başvurular Nasıl Yapılır?

İBB 500 yeni itfaiye eri alımı yapacak. İBB İtfaiye eri alımı başvuruları nereden, nasıl, ne zamana kadar yapılır? İşte detaylar...

18 Haziran 2018 Pazartesi 16:05
En Az Ortaöğretim Mezunu 500 Yeni İtfaiyeci Alınacak! Başvurular Nasıl Yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 500 itfaiye eri alımı için başvuru süreci başlamıştı. Belediyeden yapılan resmi bilgilendirmede söz konusu alım için başvuruda bulunacak adayların en az lise ve dengi okullardan mezun olması, KPSS'ye girmiş olması ve en az 60 puan almış olması, ayrıca kadro derecelerine göre belirtilen nitelikleri dikkatle incelemesi gerektiği belirtilmişti.  Başvurular internet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. İBB duyurusunda başvuru sürecine dair şu ifadelere yer verilmişti: Sınava girmek isteyen adaylar, 11/6/2018 - 25/6/2018 tarihleri arasında http://basvuru.ibb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

Adaylar 11/6/2018 – 25/6/2018 tarihleri arasında, http://basvuru.ibb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine 19/6/2018 – 25/6/2018 tarihleri arasında (sadece iş günlerinde) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

KONTENJAN DAĞILIMI

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Murat can 4 saat önce

Bütün itfaiye erlerinin ehliyetli mi olması lazımmış ?

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Hayati 4 saat önce

C sınıfı veya D sınıfı ehlitet şartı mecburimi. yaşım 21 ehliyet için yetersiz lütfen yardımcı olun teşekkürler

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adem 3 saat önce

kpss şartı nedır arkadas yaa

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Mehmet 3 saat önce

Ya bu kadar itfaiyecilik okulu mezunu işsiz eğitimli genç dururken 385 tane yoldan geçen bir adamı alıp itfaiyeci yapmak nasıl bir zihniyettir ? Toplamda 75 üniversite 25 lise mezunu itfaiyeci alımı yapılıyor ama 385 tane vasıfsız eleman böyle mı oy toplanacaklarını sanıyorlar şu sistemi değiştirin artık!

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