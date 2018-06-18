En Az Ortaöğretim Mezunu 500 Yeni İtfaiyeci Alınacak! Başvurular Nasıl Yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 500 itfaiye eri alımı için başvuru süreci başlamıştı. Belediyeden yapılan resmi bilgilendirmede söz konusu alım için başvuruda bulunacak adayların en az lise ve dengi okullardan mezun olması, KPSS'ye girmiş olması ve en az 60 puan almış olması, ayrıca kadro derecelerine göre belirtilen nitelikleri dikkatle incelemesi gerektiği belirtilmişti. Başvurular internet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. İBB duyurusunda başvuru sürecine dair şu ifadelere yer verilmişti: Sınava girmek isteyen adaylar, 11/6/2018 - 25/6/2018 tarihleri arasında http://basvuru.ibb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

Adaylar 11/6/2018 – 25/6/2018 tarihleri arasında, http://basvuru.ibb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine 19/6/2018 – 25/6/2018 tarihleri arasında (sadece iş günlerinde) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

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