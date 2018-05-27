En Az Lise Mezunu İcra Katibi Alımı Yapılacak (Başvuru Şartları, Başvuru ve Sınav Tarihleri)

Adalet Bakanlığı'nın 1344 sözleşmeli İcra katibi alımı için başvuru süreci devam ediyor. Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesi, Devlet Personel Başkanlığı ve çeşitli yazılı basın yayın kuruluşları vasıtasıyla yapılan resmi duyuruda alımla ilgili "Bakanlığımızca ekli listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, sınav birimi olarak belirlenen adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre 1344 sözleşmeli icra kâtibi alınacaktır" ifadelerine yer verilmiş, başvurularda 2016 KPSS puanlarının kullanılacağı belirtilmişti.

İcra katibi alımı için başvuruda bulunacak adayların en az lise ve dengi okullardan mezun olmuş olmasının yanısıra "örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak" şartını da yerine getirmesi gerekiyor. KPSS puanı alt limiti 70 olarak belirtildi.

Başvurular 11 Haziran 2018 tarihine Komisyonlara yapılacak. Uygulama sınavına girmeye hak kazananların listesi 27 Haziran'da açıklanacak. Sınavın 9 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Detaylı bilgi pgm.adalet.gov.tr adresinden öğrenilebiliyor.

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