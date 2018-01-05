Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne En Az İlkokul Mezunu Personel Alınacak (Büro İşçisi, Garson, Temizlik Görevlisi)

Manisa Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Polisevi Büro Amirliği'ne en az ilkokul mezunu bulaşıkçı, aşçı yardımcısı, temizlik görevlisi, garson, büro işçisi alınacak. Alımlarla ilgili başvuru süreci İŞKUR üzerinden gerçekleşecek. İlanlara ve başvuru için gerekli belge ve şartlara aşağıdan göz atabilirsiniz.

MANİSA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

MANİSA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVİ BÜRO AMİRLİĞİ

Son Başvuru Tarihi : 15 Ocak 2018

Yayınlanma Tarihi : 05 Ocak 2018

Genel Şartlar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

GENEL ŞARTLAR: Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gn ierisinde herhangi bir İŞKUR İl Mdrlğne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi zerinden başvuru yapabilirler. Mracaat tarihleri akışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgc talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe mracaatı kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının srekli (daimi), geici işgc taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. Son mracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş gn başvurular kabul edilecektir. Gereğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, ncelik durumu, yabancı dil vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya szl sınavdan nce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden ıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dhil edilecektir. Talebe mracaat edenlerin talep sayısının katından fazla olması durumunda aşağıda belirtilen yer ve tarihte kura ekimi yapılacaktır. Kurumun gnderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, aık iş sayısının katı ile Kurumun gnderdiği ve talep şartlarına uyan ncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, aık iş sayısının katı, olarak kura ekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca, aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur. İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya szl sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara bildirilecektir. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları srekli veya geici işgc talebine işverence davet edildikleri hlde mcbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda srekli işi statsnde işe yerleşenlerin ncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.

AÇIKLAMALAR:

Son başvuru tarihi: 15.01.2018

Belge Teslim Sresi: 22.01.2018 23.01.2018 Saat: 17:00ye kadar

Belge Teslim Yeri: Manisa Polisevi Şube Mdrlğ (Elden veya iadeli taahhtl posta yolu ile)

Posta yolu ile gnderimlerde, teslimatta oluşabilecek gecikmelerden talebi veren kamu kurum ve kuruluşu sorumlu değildir.

Kura Tarihi ve Yeri: Manisa Polisevi Şube Mdrlğ (Akmescit Mh. M.S.B 161/A Yunusemre / MANİSA) 24.01.2018 Saat: 10:00 Çok amalı salon

Mlakat Sınavı Tarihi ve Yeri: Manisa Polisevi Şube Mdrlğ (Akmescit Mh. M.S.B 161/A Yunusemre / MANİSA) 25.01.2018 Saat: 10:00 (Uygulamalı ve szl sınav)

Ayrıca alınacak tm personeller devlet memuru olmayıp daimi işi statsnde alıştırılacaktır. Mevcut yasalar dhilinde devlet memurluğuna veya devlet kadrolarındaki işi statsne geişi de sz konusu değildir.

Personellerin alışma saatleri talebi veren kurumca vardiya esasına gre belirlenmektedir.

Personeller ihtiya halinde kurumun diğer birimlerinde de grevlendirilebilecektir.

Personeller birimle ilgili tm maddi konuları 1. derecede takip etmekle ve kişisel kusurlardan doğabilecek zararları tazmin etmekle ykmldr.

ARANAN ŞARTLAR:

En az 6 ay iş deneyimine sahip olmak (Kamu kurumunda alışmış olmak tercih sebebidir - Son alıştığı kamu kurumundan veya işyerinden onaylı belge teslim edilecektir.)

Hijyen belgesi, Temel iş sağlığı ve gvenliği eğitim belgesine sahip olmak tercih sebebidir.

Alınacak personele asgari cret denecek olup 2 aylık deneme sreli szleşme yapılacaktır.

NOT: Yukarıda istenilen belgeler 22-23 Ocak 2018 tarihi mesai bitimine kadar komisyona ibraz edilecek aksi takdirde başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü Bulaşıkçı (Stevard)

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi İlköğretim En Fazla Öğrenim Seviyesi Lisans

Kura Bilgileri

Kura Yeri Kura Tarihi Kura Saat Dilimi Manisa Polisevi Şube Müdürlüğü (Akmecit Mh. M.S.B 161/A Yunusemre / MANİSA) Çok Amaçlı Salon 24.01.2018 10:00 - 11:00

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : AKMESCİT MAH.MİMAR SİNAN BULVARI NO:161/A

YUNUSEMRE

MANİSA / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :

İrtibat Bilgileri

Adı Soyadı MANİSA POLİSEVİ MÜDÜRLÜĞÜ Ünvanı Telefon No 0236 250 03 55 E-Posta

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu Toplam Açık İş Sayısı 2 Çalışma Şekli Daimi / Deneme Süreli

MANİSA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

MANİSA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVİ BÜRO AMİRLİĞİ

Son Başvuru Tarihi : 15 Ocak 2018

Yayınlanma Tarihi : 05 Ocak 2018

Genel Şartlar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

GENEL ŞARTLAR: Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gn ierisinde herhangi bir İŞKUR İl Mdrlğne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi zerinden başvuru yapabilirler. Mracaat tarihleri akışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgc talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe mracaatı kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının srekli (daimi), geici işgc taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. Son mracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş gn başvurular kabul edilecektir. Gereğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, ncelik durumu, yabancı dil vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya szl sınavdan nce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden ıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dhil edilecektir. Talebe mracaat edenlerin talep sayısının katından fazla olması durumunda aşağıda belirtilen yer ve tarihte kura ekimi yapılacaktır. Kurumun gnderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, aık iş sayısının katı ile Kurumun gnderdiği ve talep şartlarına uyan ncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, aık iş sayısının katı, olarak kura ekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca, aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur. İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya szl sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara bildirilecektir. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları srekli veya geici işgc talebine işverence davet edildikleri hlde mcbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda srekli işi statsnde işe yerleşenlerin ncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.

AÇIKLAMALAR:

Son başvuru tarihi: 15.01.2018

Belge Teslim Sresi: 22.01.2018 23.01.2018 Saat: 17:00ye kadar

Belge Teslim Yeri: Manisa Polisevi Şube Mdrlğ (Elden veya iadeli taahhtl posta yolu ile)

Posta yolu ile gnderimlerde, teslimatta oluşabilecek gecikmelerden talebi veren kamu kurum ve kuruluşu sorumlu değildir.

Kura Tarihi ve Yeri: Manisa Polisevi Şube Mdrlğ (Akmescit Mh. M.S.B 161/A Yunusemre / MANİSA) 24.01.2018 Saat: 10:00 Çok amalı salon

Mlakat Sınavı Tarihi ve Yeri: Manisa Polisevi Şube Mdrlğ (Akmescit Mh. M.S.B 161/A Yunusemre / MANİSA) 25.01.2018 Saat: 10:00 (Uygulamalı ve szl sınav)

Ayrıca alınacak tm personeller devlet memuru olmayıp daimi işi statsnde alıştırılacaktır. Mevcut yasalar dhilinde devlet memurluğuna veya devlet kadrolarındaki işi statsne geişi de sz konusu değildir.

Personellerin alışma saatleri talebi veren kurumca vardiya esasına gre belirlenmektedir.

Personeller ihtiya halinde kurumun diğer birimlerinde de grevlendirilebilecektir.

Personeller birimle ilgili tm maddi konuları 1. derecede takip etmekle ve kişisel kusurlardan doğabilecek zararları tazmin etmekle ykmldr.

ARANAN ŞARTLAR:

En az 6 ay kamu kurum ve kuruluşlarında alışmış olmak (Son alıştığı kamu kurumundan onaylı belge teslim edilecektir.)

En az aşı ıraklığı seviyesinde belge sahibi olmak

Lahmacun, pide, hamur ustası ile ızgara ve tabldot konusunda deneyimli olmak tercih sebebidir.

Alınacak personele asgari cretin %45 fazlası denecek olup 2 aylık deneme sreli szleşme yapılacaktır.

NOT: Yukarıda istenilen belgeler 22-23 Ocak 2018 tarihi mesai bitimine kadar komisyona ibraz edilecek aksi takdirde başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü Aşçı Yardımcısı

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi İlköğretim En Fazla Öğrenim Seviyesi Lisans

Kura Bilgileri

Kura Yeri Kura Tarihi Kura Saat Dilimi Manisa Polisevi Şube Müdürlüğü (Akmecit Mh. M.S.B 161/A Yunusemre / MANİSA) Çok amaçlı salon 24.01.2018 10:00 - 11:00

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : AKMESCİT MAH.MİMAR SİNAN BULVARI NO:161/A

YUNUSEMRE

MANİSA / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :

İrtibat Bilgileri

Adı Soyadı MANİSA POLİSEVİ MÜDÜRLÜĞÜ Ünvanı Telefon No 0236 250 03 55 E-Posta

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu Toplam Açık İş Sayısı 3 Çalışma Şekli Daimi / Deneme Süreli

MANİSA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

MANİSA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVİ BÜRO AMİRLİĞİ

Son Başvuru Tarihi : 15 Ocak 2018

Yayınlanma Tarihi : 05 Ocak 2018

Genel Şartlar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

GENEL ŞARTLAR: Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gn ierisinde herhangi bir İŞKUR İl Mdrlğne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi zerinden başvuru yapabilirler. Mracaat tarihleri akışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgc talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe mracaatı kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının srekli (daimi), geici işgc taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. Son mracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş gn başvurular kabul edilecektir. Gereğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, ncelik durumu, yabancı dil vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya szl sınavdan nce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden ıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dhil edilecektir. Talebe mracaat edenlerin talep sayısının katından fazla olması durumunda aşağıda belirtilen yer ve tarihte kura ekimi yapılacaktır. Kurumun gnderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, aık iş sayısının katı ile Kurumun gnderdiği ve talep şartlarına uyan ncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, aık iş sayısının katı, olarak kura ekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca, aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur. İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya szl sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara bildirilecektir. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları srekli veya geici işgc talebine işverence davet edildikleri hlde mcbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda srekli işi statsnde işe yerleşenlerin ncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.

AÇIKLAMALAR:

Son başvuru tarihi: 15.01.2018

Belge Teslim Sresi: 22.01.2018 23.01.2018 Saat: 17:00ye kadar

Belge Teslim Yeri: Manisa Polisevi Şube Mdrlğ (Elden veya iadeli taahhtl posta yolu ile)

Posta yolu ile gnderimlerde, teslimatta oluşabilecek gecikmelerden talebi veren kamu kurum ve kuruluşu sorumlu değildir.

Kura Tarihi ve Yeri: Manisa Polisevi Şube Mdrlğ (Akmescit Mh. M.S.B 161/A Yunusemre / MANİSA) 24.01.2018 Saat: 10:00 Çok amalı salon

Mlakat Sınavı Tarihi ve Yeri: Manisa Polisevi Şube Mdrlğ (Akmescit Mh. M.S.B 161/A Yunusemre / MANİSA) 25.01.2018 Saat: 10:00 (Uygulamalı ve szl sınav)

Ayrıca alınacak tm personeller devlet memuru olmayıp daimi işi statsnde alıştırılacaktır. Mevcut yasalar dhilinde devlet memurluğuna veya devlet kadrolarındaki işi statsne geişi de sz konusu değildir.

Personellerin alışma saatleri talebi veren kurumca vardiya esasına gre belirlenmektedir.

Personeller ihtiya halinde kurumun diğer birimlerinde de grevlendirilebilecektir.

Personeller birimle ilgili tm maddi konuları 1. derecede takip etmekle ve kişisel kusurlardan doğabilecek zararları tazmin etmekle ykmldr.

ARANAN ŞARTLAR:

En az 1 yıl kamu kurumlarının otel ve konaklama blmnde kat grevlisi olarak alışmış olmak (Son alıştığı kamu kurumundan onaylı belge teslim edilecektir.)

Genel hijyen belgesine sahip olmak

Alınacak personele asgari cret denecek olup 2 aylık deneme sreli szleşme yapılacaktır.

NOT: Yukarıda istenilen belgeler 22-23 Ocak 2018 tarihi mesai bitimine kadar komisyona ibraz edilecek aksi takdirde başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü Temizlik Görevlisi (Kat Hizmetleri Elemanı/Kat Görevlisi) 1

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi İlköğretim En Fazla Öğrenim Seviyesi Lisans

Kura Bilgileri

Kura Yeri Kura Tarihi Kura Saat Dilimi Manisa Polisevi Şube Müdürlüğü (Akmecit Mh. M.S.B 161/A Yunusemre / MANİSA) Çok amaçlı salon 24.01.2018 10:00 - 11:00

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : AKMESCİT MAH.MİMAR SİNAN BULVARI NO:161/A

YUNUSEMRE

MANİSA / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :

İrtibat Bilgileri

Adı Soyadı MANİSA POLİSEVİ MÜDÜRLÜĞÜ Ünvanı Telefon No 0236 250 03 55 E-Posta

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu Toplam Açık İş Sayısı 5 Çalışma Şekli Daimi / Deneme Süreli

MANİSA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

MANİSA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVİ BÜRO AMİRLİĞİ

Son Başvuru Tarihi : 15 Ocak 2018

Yayınlanma Tarihi : 05 Ocak 2018

Genel Şartlar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

GENEL ŞARTLAR: Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gn ierisinde herhangi bir İŞKUR İl Mdrlğne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi zerinden başvuru yapabilirler. Mracaat tarihleri akışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgc talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe mracaatı kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının srekli (daimi), geici işgc taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. Son mracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş gn başvurular kabul edilecektir. Gereğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, ncelik durumu, yabancı dil vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya szl sınavdan nce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden ıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dhil edilecektir. Talebe mracaat edenlerin talep sayısının katından fazla olması durumunda aşağıda belirtilen yer ve tarihte kura ekimi yapılacaktır. Kurumun gnderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, aık iş sayısının katı ile Kurumun gnderdiği ve talep şartlarına uyan ncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, aık iş sayısının katı, olarak kura ekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca, aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur. İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya szl sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara bildirilecektir. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları srekli veya geici işgc talebine işverence davet edildikleri hlde mcbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda srekli işi statsnde işe yerleşenlerin ncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.

AÇIKLAMALAR:

Son başvuru tarihi: 15.01.2018

Belge Teslim Sresi: 22.01.2018 23.01.2018 Saat: 17:00ye kadar

Belge Teslim Yeri: Manisa Polisevi Şube Mdrlğ (Elden veya iadeli taahhtl posta yolu ile)

Posta yolu ile gnderimlerde, teslimatta oluşabilecek gecikmelerden talebi veren kamu kurum ve kuruluşu sorumlu değildir.

Kura Tarihi ve Yeri: Manisa Polisevi Şube Mdrlğ (Akmescit Mh. M.S.B 161/A Yunusemre / MANİSA) 24.01.2018 Saat: 10:00 Çok amalı salon

Mlakat Sınavı Tarihi ve Yeri: Manisa Polisevi Şube Mdrlğ (Akmescit Mh. M.S.B 161/A Yunusemre / MANİSA) 25.01.2018 Saat: 10:00 (Uygulamalı ve szl sınav)

Ayrıca alınacak tm personeller devlet memuru olmayıp daimi işi statsnde alıştırılacaktır. Mevcut yasalar dhilinde devlet memurluğuna veya devlet kadrolarındaki işi statsne geişi de sz konusu değildir.

Personellerin alışma saatleri talebi veren kurumca vardiya esasına gre belirlenmektedir.

Personeller ihtiya halinde kurumun diğer birimlerinde de grevlendirilebilecektir.

Personeller birimle ilgili tm maddi konuları 1. derecede takip etmekle ve kişisel kusurlardan doğabilecek zararları tazmin etmekle ykmldr.

ARANAN ŞARTLAR:

En az 1,5 yıl kamu kurumunda şef garson olarak grev yapmak, ayrıca en az 2 yıl iş deneyimine sahip olup toplamda 3,5 yıl iş deneyimine sahip olmak (Son alıştığı kamu kurumundan ve işyerinden onaylı belge teslim edilecektir.)

Alınacak personele asgari cretin %45 fazlası denecek olup 2 aylık deneme sreli szleşme yapılacaktır.

NOT: Yukarıda istenilen belgeler 22-23 Ocak 2018 tarihi mesai bitimine kadar komisyona ibraz edilecek aksi takdirde başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü Garson (Servis Elemanı) (Şef Garson) 3

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi İlköğretim En Fazla Öğrenim Seviyesi Lisans

Kura Bilgileri

Kura Yeri Kura Tarihi Kura Saat Dilimi Manisa Polisevi Şube Müdürlüğü (Akmecit Mh. M.S.B 161/A Yunusemre / MANİSA) Çok amaçlı salon 24.01.2018 10:00 - 11:00

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : AKMESCİT MAH.MİMAR SİNAN BULVARI NO:161/A

YUNUSEMRE

MANİSA / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :

İrtibat Bilgileri

Adı Soyadı MANİSA POLİSEVİ MÜDÜRLÜĞÜ Ünvanı Telefon No 0236 250 03 55 E-Posta

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu Toplam Açık İş Sayısı 1 Çalışma Şekli Daimi / Deneme Süreli

MANİSA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

MANİSA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVİ BÜRO AMİRLİĞİ

Son Başvuru Tarihi : 15 Ocak 2018

Yayınlanma Tarihi : 05 Ocak 2018

Genel Şartlar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

GENEL ŞARTLAR: Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gn ierisinde herhangi bir İŞKUR İl Mdrlğne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi zerinden başvuru yapabilirler. Mracaat tarihleri akışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgc talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe mracaatı kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının srekli (daimi), geici işgc taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. Son mracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş gn başvurular kabul edilecektir. Gereğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, ncelik durumu, yabancı dil vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya szl sınavdan nce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden ıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dhil edilecektir. Talebe mracaat edenlerin talep sayısının katından fazla olması durumunda aşağıda belirtilen yer ve tarihte kura ekimi yapılacaktır. Kurumun gnderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, aık iş sayısının katı ile Kurumun gnderdiği ve talep şartlarına uyan ncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, aık iş sayısının katı, olarak kura ekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca, aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur. İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya szl sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara bildirilecektir. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları srekli veya geici işgc talebine işverence davet edildikleri hlde mcbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda srekli işi statsnde işe yerleşenlerin ncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.

AÇIKLAMALAR:

Son başvuru tarihi: 15.01.2018

Belge Teslim Sresi: 22.01.2018 23.01.2018 Saat: 17:00ye kadar

Belge Teslim Yeri: Manisa Polisevi Şube Mdrlğ (Elden veya iadeli taahhtl posta yolu ile)

Posta yolu ile gnderimlerde, teslimatta oluşabilecek gecikmelerden talebi veren kamu kurum ve kuruluşu sorumlu değildir.

Kura Tarihi ve Yeri: Manisa Polisevi Şube Mdrlğ (Akmescit Mh. M.S.B 161/A Yunusemre / MANİSA) 24.01.2018 Saat: 10:00 Çok amalı salon

Mlakat Sınavı Tarihi ve Yeri: Manisa Polisevi Şube Mdrlğ (Akmescit Mh. M.S.B 161/A Yunusemre / MANİSA) 25.01.2018 Saat: 10:00 (Uygulamalı ve szl sınav)

Ayrıca alınacak tm personeller devlet memuru olmayıp daimi işi statsnde alıştırılacaktır. Mevcut yasalar dhilinde devlet memurluğuna veya devlet kadrolarındaki işi statsne geişi de sz konusu değildir.

Personellerin alışma saatleri talebi veren kurumca vardiya esasına gre belirlenmektedir.

Personeller ihtiya halinde kurumun diğer birimlerinde de grevlendirilebilecektir.

Personeller birimle ilgili tm maddi konuları 1. derecede takip etmekle ve kişisel kusurlardan doğabilecek zararları tazmin etmekle ykmldr.

ARANAN ŞARTLAR:

En az 3 yıl kamu kurum ve kuruluşlarında bro personeli olarak alışmış olmak (Son alıştığı kamu kurumundan onaylı belge teslim edilecektir.)

ELEKTRA (paket programı) ile ofis programlarını etkin biimde kullanabilmek tercih sebebidir.

Alınacak personele asgari cret denecek olup 2 aylık deneme sreli szleşme yapılacaktır.

NOT: Yukarıda istenilen belgeler 22-23 Ocak 2018 tarihi mesai bitimine kadar komisyona ibraz edilecek aksi takdirde başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü Büro İşçisi 3

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi İlköğretim En Fazla Öğrenim Seviyesi Lisans

Kura Bilgileri

Kura Yeri Kura Tarihi Kura Saat Dilimi Manisa Polisevi Şube Müdürlüğü (Akmecit Mh. M.S.B 161/A Yunusemre / MANİSA) Çok amaçlı salon 24.01.2018 10:00 - 11:00

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : AKMESCİT MAH.MİMAR SİNAN BULVARI NO:161/A

YUNUSEMRE

MANİSA / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :

İrtibat Bilgileri

Adı Soyadı MANİSA POLİSEVİ MÜDÜRLÜĞÜ Ünvanı Telefon No 02362500355 E-Posta

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu Toplam Açık İş Sayısı 1 Çalışma Şekli Daimi / Deneme Süreli

MANİSA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

MANİSA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVİ BÜRO AMİRLİĞİ

Son Başvuru Tarihi : 15 Ocak 2018

Yayınlanma Tarihi : 05 Ocak 2018

Genel Şartlar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

GENEL ŞARTLAR: Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gn ierisinde herhangi bir İŞKUR İl Mdrlğne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi zerinden başvuru yapabilirler. Mracaat tarihleri akışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgc talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe mracaatı kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının srekli (daimi), geici işgc taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. Son mracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş gn başvurular kabul edilecektir. Gereğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, ncelik durumu, yabancı dil vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya szl sınavdan nce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden ıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dhil edilecektir. Talebe mracaat edenlerin talep sayısının katından fazla olması durumunda aşağıda belirtilen yer ve tarihte kura ekimi yapılacaktır. Kurumun gnderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, aık iş sayısının katı ile Kurumun gnderdiği ve talep şartlarına uyan ncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, aık iş sayısının katı, olarak kura ekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca, aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur. İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya szl sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara bildirilecektir. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları srekli veya geici işgc talebine işverence davet edildikleri hlde mcbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda srekli işi statsnde işe yerleşenlerin ncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.

AÇIKLAMALAR:

Son başvuru tarihi: 15.01.2018

Belge Teslim Sresi: 22.01.2018 23.01.2018 Saat: 17:00ye kadar

Belge Teslim Yeri: Manisa Polisevi Şube Mdrlğ (Elden veya iadeli taahhtl posta yolu ile)

Posta yolu ile gnderimlerde, teslimatta oluşabilecek gecikmelerden talebi veren kamu kurum ve kuruluşu sorumlu değildir.

Kura Tarihi ve Yeri: Manisa Polisevi Şube Mdrlğ (Akmescit Mh. M.S.B 161/A Yunusemre / MANİSA) 24.01.2018 Saat: 10:00 Çok amalı salon

Mlakat Sınavı Tarihi ve Yeri: Manisa Polisevi Şube Mdrlğ (Akmescit Mh. M.S.B 161/A Yunusemre / MANİSA) 25.01.2018 Saat: 10:00 (Uygulamalı ve szl sınav)

Ayrıca alınacak tm personeller devlet memuru olmayıp daimi işi statsnde alıştırılacaktır. Mevcut yasalar dhilinde devlet memurluğuna veya devlet kadrolarındaki işi statsne geişi de sz konusu değildir.

Personellerin alışma saatleri talebi veren kurumca vardiya esasına gre belirlenmektedir.

Personeller ihtiya halinde kurumun diğer birimlerinde de grevlendirilebilecektir.

Personeller birimle ilgili tm maddi konuları 1. derecede takip etmekle ve kişisel kusurlardan doğabilecek zararları tazmin etmekle ykmldr.

ARANAN ŞARTLAR:

En az 3 ay iş deneyimine sahip olmak (Kamu kurumunda alışmış olmak tercih sebebidir - Son alıştığı kamu kurumundan veya işyerinden onaylı belge teslim edilecektir.)

Alınacak personele asgari cret denecek olup 2 aylık deneme sreli szleşme yapılacaktır.

NOT: Yukarıda istenilen belgeler 22-23 Ocak 2018 tarihi mesai bitimine kadar komisyona ibraz edilecek aksi takdirde başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü Garson (Servis Elemanı)

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi İlköğretim En Fazla Öğrenim Seviyesi Lisans

Kura Bilgileri

Kura Yeri Kura Tarihi Kura Saat Dilimi Manisa Polisevi Şube Müdürlüğü (Akmecit Mh. M.S.B 161/A Yunusemre / MANİSA) Çok amaçlı salon 24.01.2018 10:00 - 11:00

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : AKMESCİT MAH.MİMAR SİNAN BULVARI NO:161/A

YUNUSEMRE

MANİSA / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :

İrtibat Bilgileri

Adı Soyadı MANİSA POLİSEVİ MÜDÜRLÜĞÜ Ünvanı Telefon No 0236 250 03 55 E-Posta

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu Toplam Açık İş Sayısı 8 Çalışma Şekli Daimi / Deneme Süreli

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