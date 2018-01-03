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Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Alacak (12. Dönem Başvuruları Başlıyor)

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne açıktan kadrolu personel alımı yapılacak (2017 - 12.Dönem) başvurular haftaya başlıyor.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Alacak (12. Dönem Başvuruları Başlıyor)

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne açıktan kadrolu personel alımı yapılacak (2017 - 12.Dönem) başvurular haftaya başlıyor.

03 Ocak 2018 Çarşamba 17:48
Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Alacak (12. Dönem Başvuruları Başlıyor)

Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Alacak  (12. Dönem Açıktan Kadrolu Personel Alımı)

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne açıktan kadrolu personel alımı yapılacak (2017 - 12.Dönem) başvurular haftaya başlıyor.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda merkez ve taşra teşkilatına kadrolu personel (hizmetli) alınacağı bu alımlar için başvuru sürecinin 8 Ocak 2018 tarihinde başlayacağı belirtilmişti.  

Başvuruda bulunacak adayların 2016 KPSS'ye girmiş olması, ilgili sınavdan en az 70 puan almış olması (KPSS P94 Puan Türü) gerekiyor. Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olan ve başvuru genel şartlarını taşıyan adaylar (Bknz. Personel alımı duyurusu) Bayburt, Diyarbakır, Hakkari, Tunceli, Şırnak ve Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne talep edilen belgelerle 8 ile 12 Ocak 2018 tarihleri arasında başvuru yapacaklar.

Başvuru sırasında gerekli belgeler neler? 

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Son Güncelleme: 03.01.2018 17:54
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Ali 1 saat önce

Neden sadece hizmetli ya

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