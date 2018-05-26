Ek Gösterge Artışı ile Maaş ve Emekli İkramiyesi Ne Kadar Artacak?

Erdoğan ek göstergeler 3600 yükseltildi dedi. Peki ek göstergenin 3600'e yükselmesi ile neler değişti?

Öğretmen, polis, din görevlileri ve hemşireler ile birlikte şube müdürlerinin de beklediği artış kısa süre içinde gerçekleşecek. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütler arasından en önemlilerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte en büyük etkisini emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşında gösterecek. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Maaşlara gelecek zamlar ile emeklilik ikramiyelerinde yaşanacak artış da buna göre olacak.

Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı maaş miktarı aynı şekilde olmyor. Ek göstergelerin 2200'den ve 3000'den 3.600 seviyesine kadar çıkartılmasıyla birlikte polis öğretmen, hemşire, din görevlisi ve şube müdürlerinin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşlarında ciddi şekilde artış görülecek. Polis memurları ve öğretmenler için emekli ikramiyesindeki artış 10 bin ile 23 bin lira arasında bir rakamda olacak.

2008 öncesi memuriyete başlamış ve 1'inci derecenin 4'üncü kademesinden bir kamu görevlisi için değişiklik ile maaş artışları, Mynet''in aktardığı bilgilere göre şu şekilde olacak:

"Ek gösterge 2200'den 3600'e çıkarsa, emekli maaşı 641 lira, ikramiye 23 bin 121 lira artacak.

Ek gösterge 3000'den 3600'e çıkarsa, emekli aylığında 569 lira, emekli ikramiyesinde ise 20 bin 516 lira artış sağlanacak. Bu memurların ayrıca aldıkları mevcut maaşlarında da artış yaşanacak.

Gelecek 5 yıllık dönemde yılda en az 1 milyon istihdamla toplamda 5 milyonun üzerinde ilave istihdam oluşturulacak. 2 milyon 250 bin vatandaşın aktif işgücü piyasası programlarından yararlanması sağlanacak."

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