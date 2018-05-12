Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Ek Ders Karşılığı Çalışan Personeller Çözüm İstiyor

Kamuda çalışan ancak en önemli özlük haklardan mahrum bırakılan öğretmen, sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı, hemşire vb. meslek elemanları çalışma şartlarında iyileştirmeler yapılmasını istiyor.

banner396

Ek Ders Karşılığı Çalışan Personeller Çözüm İstiyor

Kamuda çalışan ancak en önemli özlük haklardan mahrum bırakılan öğretmen, sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı, hemşire vb. meslek elemanları çalışma şartlarında iyileştirmeler yapılmasını istiyor.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 10:50
Ek Ders Karşılığı Çalışan Personeller Çözüm İstiyor

Uzun yılardan bu yana kamuda düşük üretlerle çalışan, taşerona kadro düzenlemesinden faydalanmayan personeller, Kpsscafe'ye mesaj yolu ile ulaştı.

Maüduriyetlerini dile getiren ve bu mağduriyetlerine çözüm bulunmasını isteyen personellerin mesajı aynen şu şekilde;

"Yıllardır hiçbir özlük hakkı olmadan tam zamanlı olarak düşük ücretlerle çalışan öğretmen, sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı, hemşire vb. meslek elemanları taşeron düzenlemesiyle kadroya geçemedi. Sayıları 2-3 bin arasında olan ve yıllık izin kullanamadan tam zamanlı olarak çalışan personeller doğum izni, süt izni gibi en zorunlu ihtiyaçlarından bile mahrum durumdalar.Mevsimlik işçilere bile düzenleme getirilmesi gayet olumluyken taşeron düzenlemesinde ek ders karşılığı çalışan personeller için bir çözüm üretilmemesi çalışanları üzmüştür. Yakın zamanda MEB, ücretli öğretmeni belli şartlar dahilinde kadroya geçirecek. Yine daha önce Diyanet, Kuran Kursu öğreticilerine kadro vermişti. Aile Bakanlığı’nda ek ders karşılığı çalışanlar da kendileriyle ilgili düzenleme yapılmasını haklı olarak istemektedir.En son Hükümet vekil imam, müezzinler ve fahri Kur'an kursu öğreticileri için çalışma yaptığı açıklanmış olup; devlet kurumlarında en dezavantajlı olarak çalışan kesim olan Ek dersliler ile ilgili yapılacak olan çalışmanın açıklanması çalışan arkadaşlarımızın motivesini arttıracaktır."

Bu personeller, seçim öncesi hükümetten müjde bekliyor.  Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından bu konudaki düşünce ve taleplerinizi dile getirebilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
SosyologHaberSon DakikaKamu Personeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Serkan 3 saat önce

Bizlere desteğiniz icin sizlere minnettarız. Cok cok cok tesekkur ederiz..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ayşe 3 saat önce

Aile bakanlığında ek dersli olarak çalışıyoruz kadro istiyoruz özlük hakkı istiyoruz asıl işi yapan ancak kadroya geçmeyen talihsiz insanlarız aile bakanlığı olarak bunlara dikkat edilmeli diyoruz secim öncesi güzel haberler bekliyoruz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Fatma 3 saat önce

Artık bu kesimin sesi duyulmalı megduruyetleri en kısa zamanda giderilmelidir. AspbEkders kadro bekliyor

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Rabia 2 saat önce

Desteğiniz için teşekkürler inşAllah ek dersli çalışanların bu mağduriyeti en kısa zamanda biter

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hanefi Şengül 2 saat önce

ASPB EKDERS KARŞILIĞI ÇALIŞAN MESLEK ELEMANLARIN sorunlarını paylastiginiz için teşekkürler

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mehmet 2 saat önce

Aile bakanlığında Ekders karşılığı çalışanlar adına desteğiniz için teşekkür ederiz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Erol 2 saat önce

Kadro istiyoruz ek ders karşılığı çalışanlar olarak herkes özverili çalışıyor işini en iyi şekilde yapıyor taşeronun halkı bizim hakkımız değişimi ?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hilal 2 saat önce

ASPB Ek dersli olarak calisiyoruz. Hicbir özlük hakkimiz yok. Haklarimizi talep ediyoruz. Bize destekleriniz icin tesekkürler...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
23. Dönem POMEM Açıklaması! Bakan Soylu Başvuru Tarihi ve Mezuniyet Şartını Açıkladı
23. Dönem POMEM Açıklaması! Bakan Soylu Başvuru Tarihi ve Mezuniyet Şartını Açıkladı
2018 İlave Atama Konjenları Açıklandı!
2018 İlave Atama Konjenları Açıklandı!
2018 Öğretmenler için İl İçi Yer Değiştirme Başvuru Tarihleri Açıklandı
2018 Öğretmenler için İl İçi Yer Değiştirme Başvuru Tarihleri Açıklandı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim