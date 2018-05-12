Ek Ders Karşılığı Çalışan Personeller Çözüm İstiyor

Uzun yılardan bu yana kamuda düşük üretlerle çalışan, taşerona kadro düzenlemesinden faydalanmayan personeller, Kpsscafe'ye mesaj yolu ile ulaştı.
Maüduriyetlerini dile getiren ve bu mağduriyetlerine çözüm bulunmasını isteyen personellerin mesajı aynen şu şekilde;
"Yıllardır hiçbir özlük hakkı olmadan tam zamanlı olarak düşük ücretlerle çalışan öğretmen, sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı, hemşire vb. meslek elemanları taşeron düzenlemesiyle kadroya geçemedi. Sayıları 2-3 bin arasında olan ve yıllık izin kullanamadan tam zamanlı olarak çalışan personeller doğum izni, süt izni gibi en zorunlu ihtiyaçlarından bile mahrum durumdalar.Mevsimlik işçilere bile düzenleme getirilmesi gayet olumluyken taşeron düzenlemesinde ek ders karşılığı çalışan personeller için bir çözüm üretilmemesi çalışanları üzmüştür. Yakın zamanda MEB, ücretli öğretmeni belli şartlar dahilinde kadroya geçirecek. Yine daha önce Diyanet, Kuran Kursu öğreticilerine kadro vermişti. Aile Bakanlığı’nda ek ders karşılığı çalışanlar da kendileriyle ilgili düzenleme yapılmasını haklı olarak istemektedir.En son Hükümet vekil imam, müezzinler ve fahri Kur'an kursu öğreticileri için çalışma yaptığı açıklanmış olup; devlet kurumlarında en dezavantajlı olarak çalışan kesim olan Ek dersliler ile ilgili yapılacak olan çalışmanın açıklanması çalışan arkadaşlarımızın motivesini arttıracaktır."
Bu personeller, seçim öncesi hükümetten müjde bekliyor. Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından bu konudaki düşünce ve taleplerinizi dile getirebilirsiniz.
KPSSCAFE.COM.TR |ANKARA
Bizlere desteğiniz icin sizlere minnettarız. Cok cok cok tesekkur ederiz..
Aile bakanlığında ek dersli olarak çalışıyoruz kadro istiyoruz özlük hakkı istiyoruz asıl işi yapan ancak kadroya geçmeyen talihsiz insanlarız aile bakanlığı olarak bunlara dikkat edilmeli diyoruz secim öncesi güzel haberler bekliyoruz
Artık bu kesimin sesi duyulmalı megduruyetleri en kısa zamanda giderilmelidir. AspbEkders kadro bekliyor
Desteğiniz için teşekkürler inşAllah ek dersli çalışanların bu mağduriyeti en kısa zamanda biter
ASPB EKDERS KARŞILIĞI ÇALIŞAN MESLEK ELEMANLARIN sorunlarını paylastiginiz için teşekkürler
Aile bakanlığında Ekders karşılığı çalışanlar adına desteğiniz için teşekkür ederiz
Kadro istiyoruz ek ders karşılığı çalışanlar olarak herkes özverili çalışıyor işini en iyi şekilde yapıyor taşeronun halkı bizim hakkımız değişimi ?
ASPB Ek dersli olarak calisiyoruz. Hicbir özlük hakkimiz yok. Haklarimizi talep ediyoruz. Bize destekleriniz icin tesekkürler...