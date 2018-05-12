Ek Ders Karşılığı Çalışan Personeller Çözüm İstiyor

Uzun yılardan bu yana kamuda düşük üretlerle çalışan, taşerona kadro düzenlemesinden faydalanmayan personeller, Kpsscafe'ye mesaj yolu ile ulaştı.

Maüduriyetlerini dile getiren ve bu mağduriyetlerine çözüm bulunmasını isteyen personellerin mesajı aynen şu şekilde;

"Yıllardır hiçbir özlük hakkı olmadan tam zamanlı olarak düşük ücretlerle çalışan öğretmen, sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı, hemşire vb. meslek elemanları taşeron düzenlemesiyle kadroya geçemedi. Sayıları 2-3 bin arasında olan ve yıllık izin kullanamadan tam zamanlı olarak çalışan personeller doğum izni, süt izni gibi en zorunlu ihtiyaçlarından bile mahrum durumdalar.Mevsimlik işçilere bile düzenleme getirilmesi gayet olumluyken taşeron düzenlemesinde ek ders karşılığı çalışan personeller için bir çözüm üretilmemesi çalışanları üzmüştür. Yakın zamanda MEB, ücretli öğretmeni belli şartlar dahilinde kadroya geçirecek. Yine daha önce Diyanet, Kuran Kursu öğreticilerine kadro vermişti. Aile Bakanlığı’nda ek ders karşılığı çalışanlar da kendileriyle ilgili düzenleme yapılmasını haklı olarak istemektedir.En son Hükümet vekil imam, müezzinler ve fahri Kur'an kursu öğreticileri için çalışma yaptığı açıklanmış olup; devlet kurumlarında en dezavantajlı olarak çalışan kesim olan Ek dersliler ile ilgili yapılacak olan çalışmanın açıklanması çalışan arkadaşlarımızın motivesini arttıracaktır."

Bu personeller, seçim öncesi hükümetten müjde bekliyor. Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından bu konudaki düşünce ve taleplerinizi dile getirebilirsiniz.

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