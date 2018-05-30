Duyuru Geldi! Adli Tıp kurumu 200 Sözleşmeli Personel Alacak! (Başvuru Tarihleri ve Şartları, Başvuru Linki)

Adli Tıp Kurumu'na 200 sözleşmeli personel alımı yapılacağına dair duyuru Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu'nca yapılan resmi duyuruda söz konusu alım için başvuruların 4 Haziran'da başlayacağı, www.atk.gov.tr üzerinden online olarak yapılacağı bildirildi. Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartları ve ayrıca her bir pozisyon için ayrıca belirtilen başvuru özel şartlarını yerine getirmesi gerekiyor.

Başvuru Genel Şartları Şu Şekilde:

KADRO DAĞILIMI İÇİN TIKLAYIN

DİĞER ADAYLARLA FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNMAK , SOHBET ETMEK, SORU SORMAK İÇİN TIKLAYIN