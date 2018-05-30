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Duyuru Geldi! Adli Tıp kurumu 200 Sözleşmeli Personel Alacak! (Başvuru Tarihleri ve Şartları, Başvuru Linki)

Adli Tıp Kurumu'na 200 sözleşmeli personel alımı yapılacağına dair duyuru Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlandı.

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Duyuru Geldi! Adli Tıp kurumu 200 Sözleşmeli Personel Alacak! (Başvuru Tarihleri ve Şartları, Başvuru Linki)

Adli Tıp Kurumu'na 200 sözleşmeli personel alımı yapılacağına dair duyuru Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlandı.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 12:37
Duyuru Geldi! Adli Tıp kurumu 200 Sözleşmeli Personel Alacak! (Başvuru Tarihleri ve Şartları, Başvuru Linki)

Adli Tıp Kurumu'na 200 sözleşmeli personel alımı yapılacağına dair duyuru Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu'nca yapılan resmi duyuruda söz konusu alım için başvuruların 4 Haziran'da başlayacağı, www.atk.gov.tr üzerinden online olarak yapılacağı bildirildi. Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartları ve  ayrıca her bir pozisyon için ayrıca belirtilen başvuru özel şartlarını yerine getirmesi gerekiyor.

Başvuru Genel Şartları Şu Şekilde: 

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Son Güncelleme: 30.05.2018 12:43
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Adli Tıp KurumuAdli Tıp Kurumu Başkanlığı
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Emre 3 saat önce

Şu yaşi bi kaldirin ya lanet olsun.70 puan alamayan adam napsin

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Mehmet 3 saat önce

Hay sizin kpss 70 nize sanki marsa bilim adamı ariyolar yine bir iş başvurusuna başvuramayan olduk şaşırdık mi hayır

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Emin 3 saat önce

Emre dostum 70 puanı alanı sanki uzaya götürmüşler.

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