Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

DPB'den Taşeron'a Müjde!

Devlet personel başkanlığından taşerondan kadroya geçen personele sendika müjdesi! Taşerondan Kadroya geçenlerin Sendikalı olmasına engel var mı?

DPB'den Taşeron'a Müjde!

Devlet personel başkanlığından taşerondan kadroya geçen personele sendika müjdesi! Taşerondan Kadroya geçenlerin Sendikalı olmasına engel var mı?

20 Mart 2019 Çarşamba 12:19
DPB'den Taşeron'a Müjde!

Devlet personel başkanlığından taşerondan kadroya geçen personele sendika müjdesi!

Taşerondan Kadroya geçenlerin Sendikalı olmasına engel var mı?

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayınlanan görüş,

“Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların ek 9. maddesi çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (b) fıkrası kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında sendika üyesi olup olamayacakları hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 9. maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen işçi sayılmayan "idari büro görevlisi" ve " idari destek görevlisi" unvanlı sözleşmeli personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecekleri değerlendirilmektedir.”

Işığında ilgili personellerin Sendikaya üye olabilmelerinde bir engel olmadığı anlaşıldı. Bu sayede, Taşerondan kadroya alınarak uzun süreli mağduriyetleri giderilmiş olan eski taşeron işçiler bu yeni görüş ile sendikal haklardan yararlanabilecekler ve herhangi bir hak kayıpları olması halinde sendikal olarak haklarını arayabilecekler.

Son Güncelleme: 20.03.2019 15:32
Anahtar Kelimeler:
dpb den taşeron a müjde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
EMRE 1 saat önce

BELEDİYE ŞİRKETLERİ hariç zannımca.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
D.H.M.İ KİT KÖLESİ 1 saat önce

ZATEN ANCA DEVLET KENDİ ADAMLARINI KADROYA SENDİKAYA GEÇİRİR SON SÖZ 31 MART ALLAH BÜYÜKTÜR

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Makbule 59 dakika önce

bizi büro memuru genel olarak yazdılar bizde faydalana biliyor muyuz?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
3 21 dakika önce

2019TOPLU İŞ SOZLEŞMESİNİ 2020 ATARSINIZ BİRDE OY BEKLERSİNİZ SİZLER KENDİNIZI DÜŞÜNÜRSÜNÜZ İŞÇİLERİ DEGİL UMUDUNUZU KESİNİZ

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Kamuya binlerce personel alınacak! İşte Memur Alımları...
Kamuya binlerce personel alınacak! İşte Memur Alımları...
Bakan Kurum'dan personel açıklaması!
Bakan Kurum'dan personel açıklaması!
15 Bin Memur Alınıyor! Kamuya Alım Yapan Güncel Kurumlar!
15 Bin Memur Alınıyor! Kamuya Alım Yapan Güncel Kurumlar!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim