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DPB'den Duyuru Geldi! EKPSS Memur Yerleştirme ve Başvuru Tarihi Açıklandı

Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden (www.dpb.gov.tr) yapılan duyuruda  Engelli Memur Yerleştirme Takvimi de yer aldı. Buna göre engelli memur atamaları için 1. dönem tercih tarihleri 8 ile 16 Mart 2018 olacak. İ

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DPB'den Duyuru Geldi! EKPSS Memur Yerleştirme ve Başvuru Tarihi Açıklandı

Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden (www.dpb.gov.tr) yapılan duyuruda  Engelli Memur Yerleştirme Takvimi de yer aldı. Buna göre engelli memur atamaları için 1. dönem tercih tarihleri 8 ile 16 Mart 2018 olacak. İ

24 Ocak 2018 Çarşamba 11:18
DPB'den Duyuru Geldi! EKPSS Memur Yerleştirme ve Başvuru Tarihi Açıklandı

DPB'den Duyuru Geldi! EKPSS Memur Yerleştirme ve Başvuru Tarihi Açıklandı

Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden (www.dpb.gov.tr) yapılan duyuruda  Engelli Memur Yerleştirme Takvimi de yer aldı. Buna göre engelli memur atamaları için 1. dönem tercih tarihleri 8 ile 16 Mart 2018 olacak. İkinci dönem için tercih tarihi daha sonra açıklanacak. İlkokul mezunları için kura başvurularıysa 2 ile 16 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek. Devlet Personel Başkanlığı'ndan Engelli Memur atamalarına ilişkin yapılan resmi duyuru şu şekilde: 

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin  “EKPSS ve kura duyurusu”  başlıklı 7 nci maddesinde engelli memur alımına ilişkin sınav ve/veya yerleştirme takviminin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin(ÖSYM) görüşü alınarak her yılın Ocak ayı içerisinde duyurulacağı belirtilmiştir.
 

Bu bağlamda, 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilecek engelli memur alımları ile yapılacak Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı(EKPSS) ve Kura başvurularına ilişkin takvim belirlenmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

ENGELLİ MEMUR YERLEŞTİRME TAKVİMİ

Dönem

Tercih Tarihleri

2018/1

08-16/03/2018

2018/2

Daha sonra ayrıca duyurulacaktır.

ENGELLİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI(EKPSS) TAKVİMİ

Sınav Tarihi

Sınava Başvuru Tarihi

Sınava Geç Başvuru Günü

Sonuç Açıklama Tarihi

22/04/2018

06-21/02/2018

13-14/03/2018

17/05/2018

ENGELLİ KURA KAYDI TAKVİMİ

Kuraya Başvuru Tarihi

Kuraya Geç Başvuru Günü

02-16/05/2018

29-30/05/2018

Güncel gelişmelere göre yerleştirme, EKPSS veya Kura takvimlerinde değişiklik yapılması halinde söz konusu değişiklikler ÖSYM Başkanlığınca kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.01.2018 11:22
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DpbDpb Engelli MemurEngelli Memur Atama
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