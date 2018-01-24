DPB'den Duyuru Geldi! EKPSS Memur Yerleştirme ve Başvuru Tarihi Açıklandı

Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden (www.dpb.gov.tr) yapılan duyuruda Engelli Memur Yerleştirme Takvimi de yer aldı. Buna göre engelli memur atamaları için 1. dönem tercih tarihleri 8 ile 16 Mart 2018 olacak. İkinci dönem için tercih tarihi daha sonra açıklanacak. İlkokul mezunları için kura başvurularıysa 2 ile 16 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek. Devlet Personel Başkanlığı'ndan Engelli Memur atamalarına ilişkin yapılan resmi duyuru şu şekilde:

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin “EKPSS ve kura duyurusu” başlıklı 7 nci maddesinde engelli memur alımına ilişkin sınav ve/veya yerleştirme takviminin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin(ÖSYM) görüşü alınarak her yılın Ocak ayı içerisinde duyurulacağı belirtilmiştir.



Bu bağlamda, 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilecek engelli memur alımları ile yapılacak Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı(EKPSS) ve Kura başvurularına ilişkin takvim belirlenmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

ENGELLİ MEMUR YERLEŞTİRME TAKVİMİ Dönem Tercih Tarihleri 2018/1 08-16/03/2018 2018/2 Daha sonra ayrıca duyurulacaktır. ENGELLİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI(EKPSS) TAKVİMİ Sınav Tarihi Sınava Başvuru Tarihi Sınava Geç Başvuru Günü Sonuç Açıklama Tarihi 22/04/2018 06-21/02/2018 13-14/03/2018 17/05/2018 ENGELLİ KURA KAYDI TAKVİMİ Kuraya Başvuru Tarihi Kuraya Geç Başvuru Günü 02-16/05/2018 29-30/05/2018

Güncel gelişmelere göre yerleştirme, EKPSS veya Kura takvimlerinde değişiklik yapılması halinde söz konusu değişiklikler ÖSYM Başkanlığınca kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA