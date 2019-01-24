DPB'den Atama Duyurusu!

286 Şehit ve Gazi yakınının kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilmesi için yapılaca kura çekiminin tarihi Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılan duyuru ile belli oldu. 25 Ocak 2019 tarihinde yapılacak kura sonucunda 286 şehit ve gazi yakını memur olarak atanacak. İşte detaylar...

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılan duyuru şöyle;

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen (286) şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atama kurası, 25 Ocak 2019 Cuma günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında noter huzurunda gerçekleştirilecektir. İlgililer kura sonuçlarına 25/01/2019 tarihi saat 17.00 itibariyle www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabilirler. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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