Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

DPB'den Taşeron'a Müjde!

Devlet personel başkanlığından taşerondan kadroya geçen personele sendika müjdesi! Taşerondan Kadroya geçenlerin Sendikalı olmasına engel var mı?

DPB'den Taşeron'a Müjde!

Devlet personel başkanlığından taşerondan kadroya geçen personele sendika müjdesi! Taşerondan Kadroya geçenlerin Sendikalı olmasına engel var mı?

20 Mart 2019 Çarşamba 12:19
DPB'den Taşeron'a Müjde!

Devlet personel başkanlığından taşerondan kadroya geçen personele sendika müjdesi!

Taşerondan Kadroya geçenlerin Sendikalı olmasına engel var mı?

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayınlanan görüş,

“Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların ek 9. maddesi çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (b) fıkrası kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında sendika üyesi olup olamayacakları hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 9. maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen işçi sayılmayan "idari büro görevlisi" ve " idari destek görevlisi" unvanlı sözleşmeli personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecekleri değerlendirilmektedir.”

Işığında ilgili personellerin Sendikaya üye olabilmelerinde bir engel olmadığı anlaşıldı. Bu sayede, Taşerondan kadroya alınarak uzun süreli mağduriyetleri giderilmiş olan eski taşeron işçiler bu yeni görüş ile sendikal haklardan yararlanabilecekler ve herhangi bir hak kayıpları olması halinde sendikal olarak haklarını arayabilecekler.

Anahtar Kelimeler:
dpb den taşeron a müjde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamuya binlerce personel alınacak! İşte Memur Alımları...
Kamuya binlerce personel alınacak! İşte Memur Alımları...
Bakan Kurum'dan personel açıklaması!
Bakan Kurum'dan personel açıklaması!
15 Bin Memur Alınıyor! Kamuya Alım Yapan Güncel Kurumlar!
15 Bin Memur Alınıyor! Kamuya Alım Yapan Güncel Kurumlar!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim