DPB'den Atama Duyurusu!

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından son dakika atama duyurusu yayımlandı.

Yayımlanan duyurunun detayları şöyle;

6/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasına göre Özelleştirme İdaresi Bakanlığı’nca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen (149) işçinin sözleşmeli personel olarak atanmasına ilişkin gerçekleştirilen kura, 7 Şubat 2019 Perşembe günü Devlet Personel Başkanlığı’nda gerçekleştirilmiştir. İlgililer kura sonuçlarına 08/02/2019 tarihi saat 17.00 itibariyle www.dpb.gov.tradresinden ulaşabilirler.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.