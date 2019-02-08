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DPB'den Atama Duyurusu!

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından son dakika atama duyurusu yayımlandı.

DPB'den Atama Duyurusu!

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından son dakika atama duyurusu yayımlandı.

08 Şubat 2019 Cuma 18:23
DPB'den Atama Duyurusu!

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından son dakika atama duyurusu yayımlandı.

Yayımlanan duyurunun detayları şöyle;

6/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasına göre Özelleştirme İdaresi Bakanlığı’nca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen (149) işçinin sözleşmeli personel olarak atanmasına ilişkin gerçekleştirilen kura, 7 Şubat 2019 Perşembe günü Devlet Personel Başkanlığı’nda gerçekleştirilmiştir. İlgililer kura sonuçlarına 08/02/2019 tarihi saat 17.00 itibariyle www.dpb.gov.tradresinden ulaşabilirler.
 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

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Ömer 2 saat önce

Torpil gene dönüyo bu işlerde

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