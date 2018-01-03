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DPB de Duyurdu 'En Az Lise Mezunu 9 Bin 500 Kişi Alınıyor'

Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden bu sabah saatlerinde yapılan duyuruda, Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 kişi alınacağı,  bu alımlar için başvuru sürecinin 16 Ocak 2018 tarihine kadar süreceği belirtildi.

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DPB de Duyurdu 'En Az Lise Mezunu 9 Bin 500 Kişi Alınıyor'

Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden bu sabah saatlerinde yapılan duyuruda, Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 kişi alınacağı,  bu alımlar için başvuru sürecinin 16 Ocak 2018 tarihine kadar süreceği belirtildi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 12:58
DPB de Duyurdu 'En Az Lise Mezunu 9 Bin 500 Kişi Alınıyor'

DPB de Duyurdu 'En Az Lise Mezunu 9 Bin 500 Kişi Alınıyor'

Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden bu sabah saatlerinde yapılan duyuruda, Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 kişi alınacağı,  bu alımlar için başvuru sürecinin 16 Ocak 2018 tarihine kadar süreceği belirtildi. DPB tarafından da duyurulan kontenjan bilgisine göre 3000 kişi Kur'an Kursu öğreticisi, 6 bin kişi imam-hatip, 500 kişinin müezzin kayyım olarak alınacak. Devlet Personel Başkanlığınca yapılan resmi duyuruda ayrıca şu ifadelere yer verildi : 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından taşra teşkilatındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına 9500 personel alımı yapacaktır. Yapılacak olan alımda 2016 yılı KPSS puan sırası esas alınarak boş kadro sayısının 3 (üç) katı adayı sözlü sınava çağırılacak olup; sınav sonucu başarı sırasına göre sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin kayyım unvanlarında toplam 9500 personel alımı yapacaktır. Bu kapsamda 3000 Kur'an kursu öğreticisi, 6000 imam-hatip, 500 müezzin-kayyım alımı yapılacaktır.
Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı 
1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 31/12/2017-16/01/2018 tarihlerinde (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığı ile 4-B Sözleşmeli (KKÖ,İ-H,M-K) Alımı (SÖZPER-2017-II) sınav başvuru formunu dolduracaklardır.
2. Başvuru formunu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il müftülüğüne mesai saatleri içerisinde (saat 08:30-16:30 arası) şahsen müracaat edeceklerdir.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 03.01.2018 12:56
Anahtar Kelimeler:
DpbDpb DuyuruDevlet Personel Başkanlığı
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Muhammet 4 saat önce

ilanda KPSS puanı dışında başka bir puan istemezken başvuru formunu doldururken Dhbt puanıda istiyor. Acaba sistemde bir sorunmu var. Bilgilendirirmisiniz

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