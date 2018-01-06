Dışişleri Bakanlığına Yazılı ya da Sözlü Sınav Şartı Olmaksızın En Az Lise Mezunu Personel Alınacak

Dışişleri Bakanlığı 10 Sözleşmeli Şoför Alacak (Başvurular 12 Ocak'ta Sona Eriyor)

Dışişleri Bakanlığı'nın açıktan sözleşmeli personel alımı için başvuru işlemleri 12 Ocak'ta sona eriyor. Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden ve Devlet Personel Başkanlığı'ndan geçtiğimiz haftalarda yapılan duyuruda Bakanlığa destek personeli olarak 10 sözleşmeli şoför alınacağı, söz konusu alımlar için başvuruda bulunacak adayların en az lise ve dengi okullardan mezun olması gerektiği belirtildi.

Ayrıca başvurularda KPSS şartı, en az 3 yıllık D sınıfı (Önceki sınıflandırmaya göre E sınıfı) aranacağı da belirtildi. Başvurular T.C. Dışişleri Bakanlığı, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Merkez Personeli Şubesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi, No: 8 06100 Balgat – Ankara adresine talep edilen belgelerle birlikte iadeli taahhütlü posta ya da kargo yoluyla yapılacak. Başvuru sırasında gerekli belgeler ve diğer tüm detaylara göz atmak için tıklayın.

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