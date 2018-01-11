Dışişleri Bakanlığı'na En Az Lise Mezunu Şoför Alınacak (Başvurularda Son Gün)

Dışişleri Bakanlığı en az lise mezunu şoför alımı için başvuru sürecinde sona gelindi. Başvurular 12 Ocak 2018 mesai bitimi itibariyle sona erecek.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sayfasından yapılan duyuruda bakanlığın merkez teşkilatında şoför olarak çalıştırılmak üzere KPSS B puanları esas alınarak sözleşmeli destek personeli alımı yapılacağı belirtilmişti. Başvuruda bulunacak adayların en az lise ve dengi okullardan mezun olması, 35 yaşını aşmamış olması, en az 3 yıllık D sınıfı (önceki sınıflandırmaya göre E) sürücü belgesine sahip olması gerektiği bildirildi. Başvurular 2 Ocak 2018 tarihinde başlamıştı. 12 Ocak 2018 tarihinde sona erecek. Başvurular talep edilen belgelerle birlikte , "T.C. Dışişleri Bakanlığı, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Merkez Personeli Şubesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi, No: 8 06100 Balgat – Ankara" adresine iadeli taahhütlü posta ya da kargo yoluyla yapılacak.

Sürece ilişkin tüm detayları barındıran başvuru kılavuzuna göz atmak için lütfen TIKLAYINIZ.

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