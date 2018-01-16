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Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne Milano Başkonsolosu Hami Aksoy Getirildi

Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü görevine Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Hami Aksoy'un getirildiği öğrenidli. Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Aksoy, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü görevine dün başladı.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne Milano Başkonsolosu Hami Aksoy Getirildi

Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü görevine Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Hami Aksoy'un getirildiği öğrenidli. Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Aksoy, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü görevine dün başladı.

16 Ocak 2018 Salı 15:34
Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne Milano Başkonsolosu Hami Aksoy Getirildi

Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne Milano Başkonsolosu Hami Aksoy Getirildi

Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü görevine Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Hami Aksoy'un getirildiği öğrenidli. Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Aksoy, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü görevine dün başladı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Aksoy, Yüksek Lisansını İngiltere'deki University of Kent Canterburry'de tamamlamıştı.

Diplomatik kariyerine Avrupa Briliği Ekonomik İşler Genel Müdür yardımcılığında aday meslek memuru olarak başlayan Aksoy, Gümülcine Başkonsolosluğu, Stockholm Büyükelçiliği, Londra Büyükelçiliğinde çeşitli görevlerde yer aldı. Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanlığında daire başkanlığı görevleri de yapan Aksoy, 1 Ekim 2015 tarihinden bu yana Türkiye'nin Milano Başkonsolosu olarak görev yapıyordu.

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Son Güncelleme: 16.01.2018 15:36
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