DİKKAT! TAEK Memur Alımı Başvuruları 8 Ocak'ta Sona Eriyor

TAEK Memur Alımı Başvuruları 8 Ocak'ta Sona Eriyor

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) merkez teşkilatına personel alınacak. Başvuru işlemleri pazartesi günü sona eriyor.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) resmi internet sayfasından ve Devlet Personel Başkanlığından (www.dpb.gov.tr) geçtiğimiz günlerde yayımlanan ilanda kurum içerisine Nükleer Enerji Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Hukuk Branjlarından personel alınacağı, söz konusu alımlar için başvuruda bulunacak adayların 2017 KPSS'ye girmiş olması ve başvuru genel-özel şartlarını yerine getirebiliyor olması gerektiği bildirilmişti.

TAEK Personel alımı için kontenjan dağılımı şu şekilde:

Başvuru Şartları

Başvurular talep edilen belgelerle birlikte en geç 8 Ocak 2018 tarihine kadar “Türkiye Atom Enerjisi, Kurumu Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192, 06510 Çankaya/ANKARA adresine şahsen ya da posta yoluyla yapılacak. Başvuru için gerekli belgeler şu şekilde ;

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