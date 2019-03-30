Devlet Personel Başkanlığı Tarafından 208 Atama! İşte Detaylar!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahibi oldukları belirlenen 208 Şehit Yakını, gazi ve gazi yakınının atama kuraları noter huzurunda çekildi. Atama kurasına Devlet Personel Başkanı Enes POLAT, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Selim ÇELENK, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan KOÇ ile Başkanlık çalışanları katıldı. Hak sahiplerinin atama tekliflerinde adayların ilk tercihleri ile tahsil durumları dikkate alındı.

208 aday şu kadrolara teklif edildi:

44 aday öğretmen, mühendis, hemşire, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara,

70 aday memur unvanlı kadrolara,

89 aday hizmetli unvanlı kadrolara,

1 aday büro personeli pozisyonuna,

4 aday sürekli işçi kadrosuna teklif edildi.

Adayların atama tekliflerinin yapıldığı kurumların dağılımı ise şöyle gerçekleşti:

18’i bakanlık ve bağlı kuruluş,

29’u üniversite,

1’i kamu iktisadi teşebbüsü,

2’si mahalli idare oldu.

Bundan sonraki süreçte Devlet Personel Başkanlığı atamalara ilişkin yazıları ilgili kamu kurumlarına gönderecek. Kamu kurumları adayların atama işlemlerini tamamlayıp işe başlama için adaylara tebligat yapacak.