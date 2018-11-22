Devlet Koruması Altındaki Çocuklar İçin KPSS Şartı Kaldırıldı: Atamalar 2019'da!

Devlet Koruması Altındaki Çocukların kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesi ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. KPSS şartının kaldırıldığını, öğrenim ile kazanılan kadrolara atamalar yapılacağı, atamaların 2019 yılında gerçekleştirilecek olan kura ile yapılacağını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; “Sosyal hizmet modellerimizden yararlanan çocuklarımızı öğrenimle kazandıkları kadrolara atıyoruz. Devlete emanet edilen çocuklarımız için atamalar, 2019 yılından itibaren, yılda 3 kez kura ile gerçekleştirilecek”

Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında tanınan istihdam hakkının kullanımına ilişkin değişiklik yapan yönetmeliğin resmi gazetede yayımlanması ile ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Değişiklik ile devlet koruması altındaki çocuklarımızın istihdamını kolaylaştırdık.” ifadelerini kullandı.

KPSS ŞARTI KALDIRILDI

Daha önce aranan KPSS şartının kaldırıldığını, gençlerin, öğrenimle kazandıkları kadrolara atanacağını ifade eden Bakan Selçuk, yerleştirme işlemlerinin 2019 yılından itibaren yılda 3 kez Mayıs, Eylül ve Aralık aylarında kura yoluyla yapılacağını, hak sahiplerinin tercihlerine göre ilgili kurumlara yerleştirileceklerini belirtti.

Ayrıca, çalışmakta olan hak sahiplerinin eğitim durumu itibariyle unvan değişikliği talepleri halinde kurumların kadro durumları ve hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak atanabileceğini de kaydeden Selçuk; “Devlet koruması altındaki çocukların hayata güçlü bir şekilde adım atabilmeleri için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bakanlığımıza ait kuruluşlarda koruma bakım altındayken reşit olan gençlerimize kamuda istihdam hakkı sağlamaya devam edeceğiz ve her zaman onların yanlarında olacağız” diye konuştu.

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