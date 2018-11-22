Devlet Koruması Altındaki Çocuklar İçin KPSS Şartı Kaldırıldı: Atamalar 2019'da!

Devlet Koruması Altındaki Çocukların kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesi ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. KPSS şartının kaldırıldığını, öğrenim ile kazanılan kadrolara atamalar yapılacağı, atamaların 2019 yılında gerçekleştirilecek olan kura ile yapılacağını açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; “Sosyal hizmet modellerimizden yararlanan çocuklarımızı öğrenimle kazandıkları kadrolara atıyoruz. Devlete emanet edilen çocuklarımız için atamalar, 2019 yılından itibaren, yılda 3 kez kura ile gerçekleştirilecek”
Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında tanınan istihdam hakkının kullanımına ilişkin değişiklik yapan yönetmeliğin resmi gazetede yayımlanması ile ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Değişiklik ile devlet koruması altındaki çocuklarımızın istihdamını kolaylaştırdık.” ifadelerini kullandı.
KPSS ŞARTI KALDIRILDI
Daha önce aranan KPSS şartının kaldırıldığını, gençlerin, öğrenimle kazandıkları kadrolara atanacağını ifade eden Bakan Selçuk, yerleştirme işlemlerinin 2019 yılından itibaren yılda 3 kez Mayıs, Eylül ve Aralık aylarında kura yoluyla yapılacağını, hak sahiplerinin tercihlerine göre ilgili kurumlara yerleştirileceklerini belirtti.
Ayrıca, çalışmakta olan hak sahiplerinin eğitim durumu itibariyle unvan değişikliği talepleri halinde kurumların kadro durumları ve hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak atanabileceğini de kaydeden Selçuk; “Devlet koruması altındaki çocukların hayata güçlü bir şekilde adım atabilmeleri için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bakanlığımıza ait kuruluşlarda koruma bakım altındayken reşit olan gençlerimize kamuda istihdam hakkı sağlamaya devam edeceğiz ve her zaman onların yanlarında olacağız” diye konuştu.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Önlisans tada kpss şartı kalksın alımlar artık kurayla olsun
Haksızlık neden dirsek çürütüp yıllarca atanamayanlar almazsınız ama gidipte hazır masa başına gecirirsiniz adamlarınızı bu devlete oy yok
Hakkımızı yiyorlar çoğu serseri ve ahlaksız zaten bunların.Devletide bozar bunlar.
Kadroları yandaşlara daha uygun bir biçimde nasıl peşkeş çekeriz yöntemlerinden biri
Şu ülkede artık düzgün bir yapılandırma olmayak mı ya ? Ne yani ailem var diye benim kpss şartım ona olmayak mı benim ailem iki lokma ekmeği yemeyip beni okula gönderiyor ben onların emeklerinin karşılığını veremiyorum Allâh belasını versin beni 4 yıl boşa okutup hakkımı başkasına verenlere kendimi geliştirip sırf torpilim olmadığı için ücretli öğretmenlik bile yapamayan benim hakkım ne olacak . Yazıklar olsun hepinize