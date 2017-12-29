Cumhurburbaşkanlığından Açıklama 'Onay Geldi' 2018'de Kamuya Kaç Personel Alınacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 Yılı Merkezi yönetim kesin hesap kanununu onayladı.

Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan resmi açıklamaya göre, Erdoğan Anayasa'nın 89. maddesinin birinci fıkrası ile 104. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamında, 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 7067 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu'nu yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi. İlgili kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarına göre 2018 Yılında kamuya 110 bin personel alımı ön görülüyor. Başbakan Yıldırım Geçtiğimiz gün personel alımlarıyla ilgili, "2018'de devletin verdiği hizmetlerin daha kaliteli bir şekilde daha eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için Sağlık Bakanlığımıza 36 bin sağlık personeli alacağız. Milli Eğitim Bakanlığına 20 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz ve Adalet Bakanlığında da çeşitli hizmetlerde çalışmak üzere zabıt katibi, infaz koruma memuru gibi 15 bin personeli istihdam edeceğiz. Ayrıca köylerimizin eksik imam ihtiyacını karşılamak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına 9 bin 500 kadro vereceğiz, müezzin, imam ve Kur'an öğreticisi olarak buralarda çalışacaklar. Gençlik ve Spor Bakanlığı, her geçen yıl her geçen ay yurt sayısını artırıyor Kredi Yurtlar Kurumu... Dolayısıyla Kredi Yurtlar Kurumunun da ihtiyacı olan 10 bin 900 personelin 2018’de işe başlaması için gerekli izinleri almış durumdayız. Üniversitelerimizde 4 bin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında 2 bin ve üniversite hastanelerinde 7 bin yeni personel alınacak. Böylece bütün kurumlarımızda 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek. Böylece bakanlıklarda, devlet dairelerinde, 'personel eksikliğinden dolayı işlerin aksaması' diye bir sorun yaşanmayacak, hayırlı uğurlu olsun diyorum." demişti.

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