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Cumhurbaşkanlığı Harekete Geçti! Kamuda Yeni Dönem!

İletişim Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi kamuda sosyal medyanın daha etkin kullanılması için çalışma başlattı.

Cumhurbaşkanlığı Harekete Geçti! Kamuda Yeni Dönem!

İletişim Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi kamuda sosyal medyanın daha etkin kullanılması için çalışma başlattı.

18 Kasım 2019 Pazartesi 09:42
Cumhurbaşkanlığı Harekete Geçti! Kamuda Yeni Dönem!

Kamuda yeni dönem. İletişim Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin ortak çalışması ile kamuda sosyal medyanın daha etkin kullanılması için harekete geçildi.  Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından “kamu kurumlarının daha hızlı işleyişini sağlamak ve bütüncül bir strateji ile hareket etmek” için kamuda “İletişim Planlama Rehberi” çıkarılması kararı alındı.

Rehber için 2020 yılı başında bütün bakanlıklardan ve Cumhurbaşkanlığı’na bağlı tüm başkanlıklardan ilgili yetkililerin katılımıyla bir Çalıştay düzenlenecek. Bu kapsamda tüm kamu kurum ve kuruluşları için sosyal medya politikası da geliştirilecek.

Sosyal medya politikasına dair bir taslak oluşturmak için “odak grup toplantısı” da İletişim Başkanlığı ve Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından gerçekleştirilecek. Oluşturulacak nihai politikayla kamunun sosyal medyanın tüm platformlarını daha etkin kullanabilmesi hedefleniyor. Vatandaşların kamu yönetimine ilişkin görüş ve önerilerinin toplanmasına ve analiz edilmesi amacıyla yeni bir sistem de kurulacak.

Harcamalar takip edilecek

Çalışmalar çerçevesinde kamu kaynaklarının tahsis ve kullanımı anlaşılır, takip edilebilir, karşılaştırılabilir şekilde kamuoyunun erişimine de açılacak. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yapılacak çalışma ile kamu harcamaları ile ilgili verilerin bütüncül ve kullanıcı dostu bir formatta paylaşılması amacıyla “harcama.gov.tr” portalı açılacak.

Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanlığı harekete kamuda yeni dönem
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